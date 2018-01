Brian Daboll s’entend avec les Bills

Brian Daboll effectuera un retour dans la NFL en 2018, puisque les Bills de Buffalo l’ont embauché à titre de coordonnateur offensif, dimanche.

Daboll a aidé le Crimson Tide de l’Université Alabama à remporter un sixième titre national la semaine dernière. Il était responsable de l’unité offensive de ce club de la NCAA.

L’Américain de 42 ans a également gagné le Super Bowl l’année dernière avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, agissant à titre de responsable des ailiers rapprochés.

«Nous sommes excités d’embaucher Brian comme coordonnateur offensif et nous lui souhaitons la bienvenue, a dit l’entraîneur-chef des Bills, Sean McDermott, dans des propos partagés sur le site officiel du club. Il est un bon entraîneur et un bon professeur, en plus d’avoir fait partie de programmes victorieux dans la NFL et la NCAA.»

Daboll s’est retrouvé sur les lignes de côté d’une équipe de la NFL au cours de 17 saisons. Il a aussi travaillé avec les Browns de Cleveland, les Dolphins de Miami et les Chiefs de Kansas City.