Ben Roethlisberger compte revenir la saison prochaine

Le quart-arrière des Steelers de Pittsburgh Ben Roethlisberger a affirmé son intention de poursuivre sa carrière après l’élimination de ses troupes au deuxième tour des éliminatoires de la NFL.

«Je compte revenir l’année prochaine», a indiqué au Pittsburgh Post-Gazette l’athlète qui aura 36 ans au mois de mars.

Le vétéran est devenu le premier pivot à décocher cinq passes de touché dans un match éliminatoire sans savourer la victoire, dimanche, lorsque les Jaguars ont défait la formation pennsylvanienne par la marque de 45-42.



«Je ne sais pas qui va revenir, mais je sais que les joueurs en avant de moi le seront, donc c’est bon pour moi, a-t-il mentionné au NFL Network. Alors, j’ai hâte à l’année prochaine avec eux.»



La présence de la vedette Le’Veon Bell sera incertaine dans le champ arrière. Le porteur de ballon a fait savoir qu’il pourrait prendre sa retraite si les Steelers lui donnent à nouveau l’étiquette de joueur de concession, ce qu'ils compteraient faire pour une deuxième année consécutive selon Ian Rapoport (NFL Network).

Les Steelers devront également s’améliorer en défensive, sachant qu’aucun échéancier n’a été établi pour un retour au jeu du secondeur Ryan Shazier, qui a subi une blessure à la colonne vertébrale lors d’une victoire contre les Bengals, le 4 décembre dernier.



Roethlisberger a complété 360 de ses 561 passes (64,2%) lors de la saison 2017 pour des gains de 4251 verges et 28 touchés. L'athlète de 6 pi 5 po et 240 lb, surnommé «Big Ben», a commis 14 interceptions et cinq d'entre elles sont survenues dans une rencontre face aux Jaguars le 8 octobre dernier. Il s'était ressaisi par la suite pour dissiper les doutes quant à ses capacités de partant à son âge.