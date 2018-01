Antoine Duchesne 43e en ouverture de saison

Antoine Duchesne a amorcé sa saison de cyclisme sur route dimanche en terminant au 43e rang de la Classique People’s Choice, critérium inaugural du Santos Tour Down Under comptant pour la première manche du calendrier World Tour de l’Union cycliste internationale.

Le nouveau porte-couleurs de l’équipe française FDJ a fini 43e de la course de 50,6 kilomètres au sein d’un groupe de 32 coureurs qui a accusé un retard de huit secondes sur le gagnant. Champion du monde, le Slovaque Peter Sagan a triomphé en 1 h 04 min 25 s.

Cette compétition non officielle du Santos Tour Down Under s’est déroulée autour de la ville australienne d’Adélaïde. Le véritable coup d’envoi de la campagne sera donné mardi.

«Rien à signaler côté équipe FDJ après cette mise en jambe : aucune chute, aucun problème. Retour à la zone d’équipe et dans deux jours, c’est le vrai départ de la saison», a publié l’équipe française de cyclisme dont Duchesne fait partie, sur Twitter.

La première étape officielle du Tour sera une course de 145 km qui partira du port d’Adélaïde et se terminera dans la Barossa Valley. Au total, six étapes seront disputées au courant de cette compétition qui prendra fin le 21 janvier.