Anthony Beauvillier a pris son cas en main

L’attaquant des Islanders de New York Anthony Beauvillier fait tout pour ne pas retourner dans la Ligue américaine (LAH) et il a offert une performance susceptible de convaincre ses supérieurs, samedi.

Le Québécois a totalisé trois points, réalisant un doublé, dans une victoire à sens unique de 7-2 aux dépens des Rangers de New York au Madison Square Garden. Celui qui revendique 11 points en 33 rencontres de la Ligue nationale cette saison a effectué deux séjours avec la filiale et depuis son retour chez les Islanders, le 7 janvier, il semble afficher plus de confiance.

«Anthony est une personne différente. En voyant son visage, son assurance et son état d’esprit, on le constate. En lui parlant ce matin [samedi], il m’a dit que j’avais raison, que cela avait été la meilleure chose pour lui», a expliqué au site NHL.com l’entraîneur-chef Doug Weight à propos de la décision de céder momentanément le joueur d’avant à la LAH.

D’ailleurs, Beauvillier avait souligné son retour dans le grand club en touchant la cible lors d’un duel face aux Devils du New Jersey.

«Je me sens plus confortable et je veux la rondelle un peu plus souvent, a-t-il mentionné. Je sais que je peux faire les jeux et connaître du succès. Tout se passe dans la tête, je crois bien. C’est surtout de vouloir le disque, être en confiance et savoir que vous pouvez gagner vos batailles. Cela fait une grosse différence sur la glace.»

Dur retour à la réalité

En 2016-2017, l’ancien des Cataractes de Shawinigan dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avait bien fait à sa première campagne au sein du circuit Bettman, récolté 24 points en 66 sorties. Cependant, il a été limité à sept points au cours de ses 31 premiers affrontements de la présente saison et Weight s’attendait à mieux.

Conséquemment, il a pris le chemin de Bridgeport au début janvier et a répondu avec deux buts lors de sa deuxième joute avec les Sound Tigers.

«Ç’a été dur à entendre pour moi et difficile à dire pour eux, a indiqué Beauvillier à propos des commentaires qu’il a reçus au moment de sa rétrogradation. C’est arrivé à "Bails" [Josh Bailey] avant et des membres du Temple de la renommée ont joué dans la LAH. Ça m’a aidé à retrouver mon jeu.»

Pendant les deux plus récents matchs, l’attaquant a évolué aux côtés de Mathew Barzal et de Jordan Eberle, entre autres à cause de l’absence d’Andrew Ladd. Aussi, ses partenaires de trio semblent apprécier sa compagnie.

«Il donne l’effort chaque soir, c’est l’aspect le plus important, a dit Barzal, qui a accumulé cinq points, samedi. Il joue exactement comme il le faut: il remporte ses batailles, profite de ses chances et accomplit du bon travail sur 200 pi [NDLR : la longueur d’une patinoire réglementaire en Amérique du Nord]. Ce fut facile de s’ajuster en l’absence de Ladd.»