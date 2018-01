Un joueur des 49ers arrêté pour possession de marijuana

Le secondeur des 49ers de San Francisco Reuben Foster a été appréhendé pour possession de cannabis, vendredi en Alabama.

C’est ce qu’a indiqué le site AL.com, samedi, évoquant des informations émanant du bureau du shérif du comté de Tuscaloosa. Le joueur concerné a dû payer une caution de 2500 $ pour recouvrer sa liberté.

Le produit de l’Université Alabama a conclu sa première campagne dans la NFL en 2017. En 10 matchs, il a effectué 72 plaqués et rabattu une passe. Ennuyé par des blessures aux côtes et à la cheville, Foster avait signé un contrat de quatre ans et de 9,03 millions $ l’été passé.

Par ailleurs, il a déjà suivi le programme de la ligue contre l’abus de drogue en raison d’un échantillon d’urine trop dilué fourni au cours d’un test antidopage mené en marge des essais (le Combine) de la NFL.