Altidore, Subban et Bolt contre Trump

La communauté sportive n’a pas tardé à se moquer grassement de la récente sortie de Donald Trump derrière des portes closes contre les sh**hole countries.

P.K. Subban, défenseur des Predators de Nashville dans la Ligue nationale de hockey (LNH), et Jozy Altidore, attaquant du Toronto FC en Major League Soccer (MLS), ont publié la même photo d’eux-mêmes sur Twitter samedi en compagnie de l’ex-sprinteur jamaïcain Usain Bolt.

Altidore a été plus direct que Subban dans sa publication; l’ancien défenseur des Canadiens de Montréal a simplement écrit «Miami Nights...», mais la vedette américaine du soccer canadien s’est directement attaquée au président américain.

«Trois gars qui viennent d’un sh**hole vivant leur rêve, Donald Trump», a clamé Altidore.



Il faut savoir qu’Altidore, du New Jersey, est le plus jeune enfant d’une famille d’immigrants haïtiens, tandis que Subban, natif de Toronto, est également le fils de parents caribéens. Or, Trump a exprimé cette semaine sa frustration en privée contre les immigrants aux États-Unis provenant de pays qu’il a qualifiés de «pays de merde», selon ce qu’a appris la chaîne CNN.

«Pourquoi voulons-nous tous ces gens qui viennent de ces sh**hole countries?» aurait déclaré le président. C’était là sa réaction dans une rencontre lors de laquelle un plan au sujet de l’immigration lui a été présenté pour accorder davantage de visas à des pays africains et à d’autres nations jouissant du statut provisoire de protection, comme Haïti.