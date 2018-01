Sean Couturier mène les Flyers à la victoire

Sean Couturier a récolté deux buts et une mention d’aide et les Flyers de Philadelphie ont battu les Devils du New Jersey par la marque de 5-3, samedi à Newark.

L’ancien des Voltigeurs de Drummondville marquait deux buts dans un troisième match consécutif et il obtenait au moins un point dans un quatrième affrontement de suite. Il compte déjà 25 réussites à sa fiche cette saison, de loin sa meilleure production offensive en carrière.

Wayne Simmonds, Travis Konecny et Michael Raffl ont été les autres buteurs chez les Flyers, qui ont remporté leurs quatre derniers matchs.

Les Devils, dont les buts ont été inscrits par Jesper Bratt, Kyle Palmieri et Drew Stafford, ont pour leur part été défaits à leurs six dernières sorties.

Cory Schneider a connu une soirée difficile devant le filet des locaux, cédant cinq fois sur 25 lancers.

De l’autre côté de la patinoire, Brian Elliott a réalisé 26 arrêts.