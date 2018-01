Mathew Barzal, le 1er depuis Marian Stastny

La recrue des Islanders de New York Mathew Barzal est en feu!

Avec une récolte de cinq points, samedi, l’attaquant de 20 ans a réalisé un fait d’armes rarissime chez les joueurs de première année.

Sa récolte de deux buts et trois aides face aux Rangers de New York lui a permis de devenir la première recrue depuis 1982 à inscrire une quinte plus d’une fois dans la saison.

Le dernier à réaliser l’exploit : Marian Stastny, la coqueluche des Nordiques de Québec. Cette année-là, l’attaquant tchèque avait terminé au troisième rang des marqueurs du Fleurdelysé avec 35 buts et 89 points.

Barzal mène actuellement toutes les recrues de la Ligue nationale de hockey avec 44 points et 29 aides.

Le Britanno-Colombien est également le premier joueur des Islanders depuis Pierre Turgeon à enregistrer cinq points dans deux matchs. L’ex-capitaine des Canadiens de Montréal s’était illustré de la sorte lors de la campagne 1991-1992.

Barzal est d’ailleurs le seul patineur du circuit à amasser cinq points dans plus d’une rencontre depuis le début du calendrier 2017-2018.

Le chxoi de premier tour des «Isles» en 2015 (16e au total) revendique huit points à ses quatre dernières sorties!