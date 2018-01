Les Mets sortent le chéquier

Les Mets de New York ont évité le processus d’arbitrage salarial dans le dossier de huit joueurs, samedi, dont les lanceurs Noah Syndergaard, Jacob deGrom, Jeurys Familia, AJ Ramos et Matt Harvey, ainsi que le receveur Travis d’Arnaud.

Les autres athlètes ayant signé de nouvelles ententes pour 2018 sont Wilmer Flores et Hansel Robles.

DeGrom touchera 7,4 millions $, lui qui a conservé une fiche de 15-10 et une moyenne de points mérités de 3,53 la saison dernière. Pour sa part, Syndergaard gagnera 2,975 millions $. L’artilleur étoile a été limité à sept départs en 2017 par une déchirure musculaire.

Détenteur d’un pacte de 7,925 millions $, Familia a réalisé six sauvetages en 26 matchs, maintenant un dossier de 2-2 et une moyenne de 4,38. De son côté, Ramos a préservé 26 parties l’an passé et sera payé 9,225 millions $. Harvey a conclu la campagne avec un bilan de 5-7 et une moyenne de 6,70; il obtiendra un salaire de 5,625 millions $.

Enfin, d’Arnaud (3,475 millions $) et Flores (3,4 millions $) ont respectivement claqué 16 et 18 circuits en 2017.