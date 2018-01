Les Falcons ne retourneront pas au Super Bowl

Les Eagles ont empêché les Falcons d’Atlanta de marquer en fin de match et ils l’ont emporté par la marque de 15-10 au deuxième tour des séries de la NFL, samedi à Philadelphie.

Les favoris dans la Nationale croiseront le fer avec les gagnants du duel de dimanche entre les Saints de La Nouvelle-Orléans et les Vikings du Minnesota en finale d’Association.

Les Falcons ont eu une chance en or de l’emporter avec un peu plus d’une minute à faire au quatrième quart. Sur un quatrième essai, à deux verges de la zone des buts, la passe de Matt Ryan était toutefois un peu trop haute et Julio Jones, bien surveillé par Jalen Mills, a été incapable de la capter.

Les Eagles ont repris possession du ballon et ont écoulé les dernières secondes au tableau pour décrocher leur première victoire en séries depuis la saison 2008.

C’est surtout défensivement que la troupe de Doug Pederson a brillé samedi. Elle a limité Ryan à 210 verges de gains aériens et un touché et les porteurs de ballon Tevin Coleman (79 verges) et Devonta Freeman (sept verges) à 86 verges au total au sol.

Les Falcons ont d’ailleurs eu besoin d’aide pour inscrire leur seul touché de la rencontre, au deuxième quart. Ils ont d’abord profité d’un revirement sur un botté de dégagement pour reprendre la possession du ballon à la ligne de 18 verges des Eagles.

Les favoris de la foule ont ensuite commis deux pénalités qui ont permis aux Falcons de s’approcher encore plus de la zone des buts. La séquence offensive s’est terminée avec une passe de touché à Freeman.

Le porteur de ballon est ainsi devenu le premier joueur à marquer un majeur dans chacun de ses cinq premiers matchs éliminatoires depuis Larry Fitzgerald, en 2008 et 2009.

Du côté des vainqueurs, Nick Foles, qui remplace le quart étoile Carson Wentz depuis le 10 décembre, a complété 23 de ses 30 passes pour des gains de 246 verges.

LeGarrete Blount a marqué le seul majeur du match pour les Eagles sur une course d’une verge au deuxième quart.