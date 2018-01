Le Real Madrid, en pleine déprime

À un mois du choc contre le PSG en Ligue des champions, le Real Madrid a chuté à domicile contre Villarreal (1-0), son troisième match sans succès consécutif en Championnat espagnol depuis sa déroute contre Barcelone dans le clasico.

Série noire! Le Real de Zinédine Zidane et du quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo vient donc de subir en Liga une claque contre le Barça (3-0), enregistrer un nul contre le Celta Vigo (2-2) et ce revers qui fait plus que désordre contre Villarreal. Le club madrilène, double tenant du titre en Ligue des champions, prépare dans les pires conditions la réception du PSG le 14 février en 8e de finale aller de Ligue des champions (match retour le 6 mars).

Le Real, qui compte un match en retard, est à 16 points derrière le leader barcelonais. Zidane ne se fait d'ailleurs plus d'illusion sur les chances de conserver le titre espagnol.

«On peut penser, et c'est vrai, que la Liga c'est fini, mais on s'en fiche», a lancé mardi le technicien français, déjà focalisé sur les deux objectifs restants: la Coupe du Roi et la Ligue des champions.

Problème, «Zizou» avait tenté lors d'une causerie plus longue que d'habitude de réveiller son vestiaire mardi. «C'est une équipe qui a gagné beaucoup, de choses et donc la motivation est très importante. Il faut essayer de immobiliser les troupes, essayer de recommencer à trouver des sources de motivation», avait confié l'ancien meneur des Bleus. CA ne s'est pas vu contre Villarreal, sixième du championnat espagnol.

Le Real, 4e de Liga, va donc désormais tenter de préserver cette place, qualificative pour la Ligue des champions.