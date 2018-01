Le fondeur canadien Julien Locke établit une nouvelle marque personnelle

Le Canadien Julien Locke a obtenu son meilleur résultat en carrière en terminant au 15e rang du sprint urbain de la Coupe du monde de ski de fond de Dresde, en Allemagne, samedi.

«Je suis tellement heureux d’obtenir mon meilleur résultat en Coupe du monde ici. Je me sentais bien. J’avais beaucoup d'énergie et de puissance dans le corps», a déclaré Locke par communiqué après sa course.

«J'ai eu un soutien fantastique de la petite équipe avec nous. Nous avions d'excellents skis et tout ce dont nous avions besoin pour performer», a-t-il ajouté.

Locke, 24 ans, a été le seul membre de l’équipe canadienne à accéder à la ronde des 30, samedi.

L’épreuve a été remportée par l’Italien Federico Pellegrino. Le Norvégien Johannes Klaebo a terminé deuxième, tandis que le Français Lucas Chanavat est grimpé sur la troisième marche du podium.

Les autres Canadiens ayant pris part à l’épreuve, Bob Thompson, Dominique Moncion-Groulx et Antoine Briand, ont respectivement fini au 50e, 59e et au 60e rang.