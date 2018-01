Landon Donovan sort encore de sa retraite pour jouer au Mexique

L’international américain Landon Donovan est sorti de sa retraite pour une deuxième fois en concluant une entente avec le Club Leon FC dans la Liga MX, soit le championnat mexicain.

Les détails du contrat ne sont pas encore connus.

«J'ai adoré la ville, Leon est une équipe gagnante et historique, a écrit Donovan en espagnol sur Twitter. Je ne crois pas aux murs, je veux aller au Mexique, être vêtu de vert et gagner des tournois à Leon. On se voit bientôt.»

Meilleur buteur de l’histoire de la MLS et de l’histoire des États-Unis en sélections nationales, le milieu offensif maintenant âgé de 35 ans avait également effectué un retour au jeu en 2016, marquant un but en neuf matchs avec le Galaxy de Los Angeles.

De 2009 à 2012, il a obtenu des chances de se faire valoir en Europe dans les championnats allemand et anglais, disputant sept matchs avec le Bayern Munich et 22 matchs avec Everton.

Donovan a soulevé six fois la Coupe MLS, à deux reprises avec les Earthquakes de San Jose et quatre fois avec le Galaxy de Los Angeles.