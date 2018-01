Kim Lamarre et Alex Bellemare tous deux dans le top 7

Kim Lamarre et Alex Bellemare ont tous deux terminé au septième rang de la Coupe du monde de ski acrobatique slopestyle présentée à Snowmass, en Utah, samedi.

En finale de l’épreuve féminine, Lamarre a d’abord fait une première descente qui l’a provisoirement classée sixième avec 67,80 points, mais malgré l’amélioration de son total lors de sa deuxième course, elle a finalement terminé l’épreuve en septième place avec 71,00 points.

«Je suis satisfaite surtout de mes descentes en qualification, parce que j’ai été capable d’ouvrir la machine et de réussir deux bonnes descentes. [...] Il y a beaucoup de positif qui ressort de cette semaine et c’est un bon résultat en général, mais j’aurais aimé faire mieux en finale», a commenté Lamarre.

«Je veux continuer à travailler pour être plus constante. Il y a aussi un nouveau saut que j’aimerais faire si je me qualifie pour les Jeux olympiques et il faut que je continue à travailler pour bien atterrir tous mes sauts. C’est sûr que c’est un bon résultat en vue des qualifications pour les Jeux. Ça me place en bonne situation et c’est surtout très encourageant.»

Lamarre avait pris le quatrième rang des qualifications, jeudi. Elle avait obtenu 86,00 et 88,66 points lors de ses deux descentes. Elle est la seule Canadienne à s’être classée parmi les huit finalistes.

Progression

En finale masculine, c’est la première descente de Bellemare qui a été retenue et qui lui a permis de prendre le septième rang de la compétition avec 85,80 points. Sa deuxième course s’est moins bien passée, lui permettant d’obtenir seulement 36,20.

«En général, je suis satisfait et surtout très content de m’être rendu en finale. À ma dernière compétition, je n’y avais pas accédé, alors juste de m’y être rendu aujourd’hui, c’est positif et c’est de l’amélioration», a-t-il affirmé.

«Il faut encore que je travaille mes sauts parce qu’en ce moment, je dois être presque parfait dans mes rails pour obtenir des points. Ajouter une manoeuvre plus difficile dans mes descentes serait idéal et me rendrait la tâche plus facile.»

En qualifications plus tôt cette semaine, Bellemare avait fini quatrième de sa vague. Il avait décroché des notes de 89,00 et 91,33 lors de ses deux descentes.

Autres résultats

Anouk Purnelle-Faniel s’est quant à elle arrêtée en ronde des qualifications et a fini 17e avec 74,33 points. Philippe Langevin a subi le même sort, terminant cinquième de sa vague où seuls les quatre premiers accédaient à la ronde finale. Il a finalement pris le 25e rang de la compétition avec 84,33 points.

L’épreuve féminine de slopestyle a été remportée par la Norvégienne Johanne Killi (91,60 ), suivie de l’Américaine Maggie Voisin (89,00). Isabel Atkin (87,80), de la Grande-Bretagne, a complété le podium.

Le Suisse Andri Ragettli (95,00) a été sacré vainqueur de l’épreuve masculine. Les Norvégiens Ferdinand Dahl (94,60) et Oystein Braaten (94,20) ont respectivement pris les deuxième et troisième rangs.