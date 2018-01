Le Lightning de Tampa Bay a soumis le nom de l’attaquant J.T. Brown au ballottage, samedi.

Celui-ci sera cédé au club-école situé à Syracuse s’il n’est pas réclamé le lendemain.

Brown a inscrit un but et trois mentions d’aide en 24 matchs cette saison affichant un différentiel de -1 et totalisant 12 minutes de punition. Le vétéran, qui n’a jamais été repêché dans la Ligue nationale, a amassé 61 points, dont 19 filets, en 286 rencontres du calendrier régulier en carrière.

La dernière présence du joueur de 27 ans dans la Ligue américaine remonte à la campagne 2013-2014.

Domingue dans la LAH

Par ailleurs, l'organisation floridienne a envoyé le gardien Louis Domingue à sa filiale. L'ancien des Coyotes de l'Arizona a disputé la joute de dimanche face aux Red Wings de Detroit, cédant deux fois en 36 tirs dans un gain de 5-2. Dans la Ligue nationale, il présente une fiche de 1-6-0, une moyenne de buts alloués de 4,02 et un taux d'efficacité de ,870 en 2017-2018.