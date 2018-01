Gerrit Cole échangé aux Astros

Les Astros de Houston ont acquis Gerrit Cole des Pirates de Pittsburgh, selon ce qu’a rapporté le site officiel du baseball majeur, samedi.

Les détails de la transaction n’ont pas été annoncés par les deux équipes, mais les médias américains indiquent que les Astros cèdent le lanceur Joe Musgrove et le troisième-but Colin Moran aux Pirates en retour du lanceur droitier vedette. Selon le MLB Network, les Pirates obtiendraient également deux joueurs supplémentaires. Michael Feliz et Jason Martin prendraient en effet la direction de la Pennsylvanie.

L’été dernier, les Astros avaient tenté de mettre la main sur Cole en vue des éliminatoires, mais les futurs champions de la Série mondiale s’étaient finalement tournés vers Justin Verlander.

Cole, 27 ans, en sera en 2018 à sa sixième saison dans le baseball majeur. L’artilleur a affiché un dossier de 12-12 et une moyenne de points mérités de 4,26 en 33 départs la saison dernière, enregistrant 196 retraits au bâton.

Le produit de l’Université de la Californie a été invité au match des étoiles en 2015 et fini au quatrième rang du scrutin pour le trophée Cy Young dans la Ligue nationale.

Chez les Texans, le nom de Cole s’ajoute à une rotation de lanceurs dominée par Verlander, Dallas Keuchel et Lance McCullers fils.

Musgrove a évolué au monticule pendant 109 manches et un tiers la saison dernière, montrant une moyenne de 4,77 et une fiche de 7-8. Il a réalisé deux sauvetages.



Feliz a conservé un dossier de 4-2 et une moyenne de 5,63 en 48 manches échelonnés sur 46 matchs. Moran a quant à lui pris part à 16 rencontres au cours des deux plus récentes campagnes, tandis que Martin n’a jamais joué dans le baseball majeur.