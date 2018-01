Addison Reed choisit les Twins

Les Twins du Minnesota ont fait signer un contrat de deux ans et de 17 millions $ au releveur Addison Reed, samedi.

Plusieurs médias, dont le réseau ESPN, ont rapporté l’information en après-midi.

Reed a participé à 77 matchs avec les Red Sox de Boston et les Mets de New York en 2017, conservant une fiche de 2-3 et une moyenne de points mérités de 2,84. En 76 manches, l’artilleur droitier a alloué 15 buts sur balles et retiré 76 frappeurs au bâton.

Le vétéran a amorcé sa carrière dans le baseball majeur avec les White Sox de Chicago en 2011 et a aussi évolué pour les Diamondbacks de l’Arizona. Il a présenté un dossier de 18-21 et une moyenne de 3,40.