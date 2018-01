Maxime Collin signe un tour du chapeau dans la victoire de l’Armada

En réalisant un tour du chapeau, Maxime Collin a propulsé l’Armada de Blainville-Boisbriand vers une victoire de 5-1 face aux Sea Dogs de Saint John, vendredi soir, au Centre d'excellence Sports Rousseau.

Collin a touché la cible à deux reprises lors du premier engagement. Il a complété son tour du chapeau dans les derniers instants de la rencontre en marquant dans un filet désert alors que l’Armada était en infériorité numérique. Collin compte maintenant 10 buts cette saison.

Alex Barré-Boulet a lui aussi connu un fort match, marquant ses 36e et 37e filets de la campagne. Il a d’ailleurs été l’auteur du but victorieux, inscrit en avantage numérique à mi-chemin en première période. Nouveau venu chez l’Armada, Drake Batherson a obtenu une mention d’aide sur le but gagnant.

Pour leur part, Alexander Alain et Joël Teasdale ont chacun réussi deux passes décisives dans la victoire.

Du côté des Sea Dogs, Nicholas Deakin-Poot a été l’unique marqueur. Il a enfilé l’aiguille pour la deuxième fois de la saison, en fin de rencontre.

Le gardien Émile Samson a été très peu sollicité devant le filet de l’Armada, où il a fait face à 12 lancers.

À l’autre bout de la patinoire, Alex D’Orio a été nettement plus occupé. Le gardien des Sea Dogs a alloué quatre buts sur 40 tirs.

L’Armada sera de retour en action dès samedi, au Centre d'excellence Sports Rousseau, où il recevra les Huskies de Rouyn-Noranda.