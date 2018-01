LNH 360 : le premier trio des Flames frappe encore

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 11 janvier 2018.

RÉSULTATS (équipe locale en majuscule)

BUFFALO 3, Columbus 1

Caroline 3, WASHINGTON 1

Calgary 5, TAMPA BAY 1

LE PREMIER TRIO DES FLAMES FRAPPE ENCORE

Le trio composé de Johnny Gaudreau (1 but, 1 aide), Michael Ferland (1 but, 1 aide) et Sean Monahan (1 aide) a encore fait des siennes face au Lightning. Son succès offensif a permis aux Flames d’enregistrer une cinquième victoire consécutive pour ainsi prendre le troisième rang de la section Pacifique aux mains des Sharks.

* Gaudreau a récolté au moins deux points dans un match pour la 16e fois de la saison. Il est présentement sur une séquence de cinq affrontements avec au moins un point (1 but, 9 aides). Il est également devenu le neuvième joueur du circuit Bettman à obtenir au moins 50 points cette saison. Le petit attaquant a dominé la colonne des pointeurs chez les Flames lors des deux dernières campagnes.

* Ferland a récolté deux points pour un quatrième match consécutif. Le choix de cinquième tour des Flames en 2010 a maintenant amassé 19 buts et 9 mentions d’aide en 42 affrontements cette saison.

* Mike Smith (33 arrêts) a signé cinq victoires de suite pour la troisième fois de sa carrière.

LES HURRICANES FREINENT LES CAPITALS

Jordan Staal, Victor Rask et Sebastian Aho ont chacun marqué pour aider les Hurricanes à vaincre les Capitals et ainsi stopper leur séquence victorieuse à cinq. La Caroline s’empare donc, pour l’instant, du dernier rang des équipes repêchées dans l’Est donnant accès aux séries.

* Les deux équipes vont s’affronter à nouveau ce soir en Caroline. La troupe de Bill Peters cherche à récolter au moins un point lors d’un huitième match de suite à domicile.

EICHEL ET ULLMARK S’ILLUSTRENT À LA MAISON

Jack Eichel a récolté deux points (1 but, 1 aide) et Linus Ullmark a stoppé 44 rondelles pour procurer une première victoire aux Sabres en cinq matchs.

Eichel (18 buts, 23 aides) a maintenant amassé 41 points depuis le début de la présente campagne. L’attaquant américain a récolté plus de 40 points lors de ses trois premières saisons dans la LNH.

AFFRONTEMENTS CE SOIR

19h00 – Canucks @ Blue Jackets

19h30 – Flames @ Panthers

19h30 – Capitals @ Hurricanes

20h30 – Jets @ Blackhawks

21h00 – Oilers @ Coyotes