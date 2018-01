Le'Veon Bell veut se concentrer sur le football

Après avoir alimenté les discussions sur son avenir, le porteur de ballon des Steelers de Pittsburgh Le’Veon Bell a coupé court aux rumeurs reliées à son futur contrat.

«J’essaie de gagner un Super Bowl, a-t-il écrit, jeudi soir, sur les réseaux sociaux. La chose la plus importante sur laquelle je me concentre est cette équipe. Je veux jouer avec mes frères et ramener une bague. Ce qui arrivera, l’an prochain, n’est pas relié à mes objectifs.»

Précédemment, Bell avait laissé savoir aux médias qu’il ne voulait pas revenir avec les Steelers en 2018 avec, une nouvelle fois, l’étiquette de joueur de concession.

Les deux clans avaient tenté de s’entendre sur un contrat à long terme pendant la dernière saison morte, en vain. Bell s’était ainsi vu contraint d’accepter, à titre de joueur de concession, un salaire de 12,1 millions $ pour la saison. Il pourrait effectivement gagner beaucoup plus en vertu d’une entente de plusieurs campagnes.

Dimanche, les Steelers recevront la visite des Jaguars de Jacksonville lors de la deuxième ronde des éliminatoires de la NFL.