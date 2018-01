Les Jays devront prendre une décision concernant Donaldson

Publié aujourd'hui à 14h58

Ce vendredi à 13:00 prenait fin la période de signatures de contrat avant qu’un joueur ne soit admissible officiellement à l’arbitrage. L’entente de 28,65 millions de dollars sur une période de deux ans entre les Blue Jays et Josh Donaldson avait pris fin après la dernière campagne.

Aujourd’hui, le joueur de troisième but est devenu le joueur le mieux payé de l’histoire des Blue Jays, alors qu’il a signé une entente d’un an d’une valeur de 23 millions de dollars. C’est fait! Il appartient aux Jays pour la prochaine saison.

La question que l’on doit se poser: pour combien de temps demeurera-t-il avec les Jays? Une session de négociations est souvent difficile pour le joueur, alors que l'équipe fait état de ses bons et de ses moins bons coups.

Un contrat à long terme était-il au milieu des négociations? On ne le sait pas. Pour les Jays, il était toutefois primordial de conclure une entente de plusieurs saisons. Avec une telle entente, Donaldson aurait été plus facile à échanger en retour d’excellents joueurs ce qui aurait eu pour effet de sécuriser l’avenir de l’équipe. Le contrat qu’il vient de signer n’ouvre pas la porte à de grosses transactions permettant d'accueillir des joueurs de talent à moins que son départ ne survienne avant le début de la saison.

La signature est profitable financièrement aux Jays, mais pas autant pour les partisans. Espérons que cette signature servira à négocier un contrat à plus long terme. Sinon, les Torontois vont revivre les départs d’Edwin Encarnación et de Jose Bautista.

D’autres problèmes pour les Jays

Il y a de nombreux joueurs qui utilisent leurs droits d’aller en arbitrage. Avant tout, voici les règles: l’équipe et le joueur soumettent leur offre à un juge qui doit décider qui aura raison. Pour vous donner une idée, le système est très différent de celui du hockey. Le juge ne peut pas trancher la pomme en deux. Il analyse les présentations et après une rencontre avec les deux partis, il rend sa décision qui favorise l’offre contractuelle qui selon lui est la plus équitable.

Cette année, Marcus Stroman, Kevin Pillar et Roberto Osuna sont éligibles pour l’arbitrage. C’est inquiétant, car le passé démontre que ces séances peuvent être dévastatrices si le joueur perd au compte.

Felipe Alou en deuil de sa belle-mère

Aline Gagnon, la mère de Lucie Alou, l’épouse de Felipe, est décédé le 20 décembre dernier, des suites d'une très courte maladie. Madame Gagnon et son défunt mari étaient très aimés par la famille Alou. Ils ont joué un rôle important dans la vie du couple Alou qui habitait avec eux à Laval pendant la saison de baseball. D’ailleurs, monsieur et madame Gagnon ainsi que Lucie ont enseigné aux petits-enfants la langue de Molière.