Justin Wilson et les Cubs évitent l’arbitrage

Le releveur Justin Wilson s’est entendu avec les Cubs de Chicago sur les détails d’un contrat d’une saison qui lui rapportera 4,25 millions $, évitant ainsi le processus d’arbitrage.

Le quotidien «Chicago Sun-Times» a rapporté l’information, vendredi.

Wilson a été acquis par les Cubs des Tigers de Detroit au mois de juillet dernier. L’artilleur a œuvré au monticule pendant 58 manches au cours de 65 matchs lors de la dernière campagne. Il a maintenu une moyenne de points mérités de 3,41, offrant 19 buts sur balles tout en retirant sur des prises 25 frappeurs.

L’athlète de 30 ans a également porté les couleurs des Pirates de Pittsburgh et des Yankees de New York au cours de sa carrière de six saisons.