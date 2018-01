John Klingberg, d'espoir douteux à vedette de la LNH

La vedette des Stars de Dallas John Klingberg trône présentement au premier rang des pointeurs chez les défenseurs de la LNH. Il y a sept ans et demi, un tel scénario paraissait farfelu.

Le potentiel du Suédois, jadis un défenseur menu de 5 pi 11 po et 160 lb doté d’un coup de patin ordinaire, ne crevait pas les yeux durant l’année de son repêchage.

« Il était si petit et mince », s'est rappelé le directeur du recrutement européen des Stars Kari Takko, lors d'une entrevue avec NHL.com.

En plus de ne pas être assez mûr pour évoluer dans la ligue professionnelle suédoise (SHL), Klingberg n'avait jamais représenté son pays sur la scène internationale.

L'éclaireur finlandais avait toutefois décelé quelque chose de spécial chez lui. De concert avec le recruteur suédois Richard Oquist, il a fini par convaincre son organisation à parier sur cet espoir douteux au cinquième tour - 131e rang au total - de l'encan de 2010.

« Si je me souviens bien, nous étions les seuls à lui avoir parlé. »

Une poussée de croissance plus tard, Klingberg mesure 6 pi 2 po et fait osciller la balance à 177 lb. Il a pleinement mérité sa place au prochain match des étoiles, notamment en vertu d’une récolte de 39 points en seulement 43 matchs.

« Il peut jouer toute la soirée puisqu’il est endurant et il possède maintenant un bon coup de patin, a expliqué le directeur général des Stars Jim Nill. Le jeu devient plus facile pour lui et il le deviendra encore plus. »

Ce qui avait d’abord séduit Takko au point de conseiller à son équipe de consacrer des ressources à un défenseur aussi vert, c’était cette fameuse prestance avec la rondelle.

« Il était toujours en commande avec le disque, en tout temps », a-t-il raconté.

La génétique jouait également en faveur de Klingberg. Son frère Carl, qui a disputé 12 matchs dans la LNH avec les Trashers et les Jets entre 2010 et 2015, mesure 6 pi 3 po et pèse 205 lb.

« On savait qu’il prendrait du poids, mais pas jusqu’à quel point. Son grand frère est costaud et son père aussi. On s’est dit "espérons". Finalement, tout s’est bien déroulé. »

Le vétéran Dan Hamhuis est médusé par les tours de magie que peut effectuer son coéquipier sur la patinoire.

« [Quand on considère] les jeux qu’il arrive à réaliser dans les espaces restreints et sous pression à la ligne bleue... Je crois qu’il est probablement qu’il est le meilleur de la Ligue chez les défenseurs par rapport à ce qu'il est capable de faire.

« Il a des habiletés qui sont supérieures à celles de tous ceux avec qui j’ai joués », a affirmé celui qui a déjà évolué dans la même équipe que Shea Weber et Ryan Suter.

Dans tout ça, Klingberg refuse encore de s’accoler l’étiquette de «défenseur numéro un». Il n’en est pas encore un selon la définition conçue par l’entraîneur-chef Ken Hitchcock.

« Pour moi, pour être un vrai "numéro un", tu ne dois pas commettre d’erreur en arrière de la ligne rouge, tout en étant créatif de l’autre côté de celle-ci, a indiqué le pilote. C’est difficile de trouver ce genre de joueur. [Klingberg] demeurera toujours un joueur exceptionnel avec la rondelle.

« Il est semblable à [Kevin Shattenkirk] à ce point de vue. Il a de la glace dans ses veines lorsqu’il est sous pression. Je crois qu’il peut devenir un joueur de première paire sur une base régulière s’il en fait un peu moins sous pression et qu’il simplifie son jeu. »

Pour atteindre l'échelon supérieur, Klingberg devra choisir judicieusement les occasions de mettre son empreinte sur le match.

« Je lui parle toujours de Nicklas Lidstrom, confie Nill. C’est un mauvais exemple pour tous les défenseurs, car Nick était tellement bon, mais je lui dis que Nick n’essayait pas de gagner le match à toutes ses présences, mais seulement lorsque la situation le demandait ou s’il restait cinq minutes au match et qu’on tirait de l’arrière par un but. Sinon, il gérait le match.

« Quand il y parviendra, il sera encore plus dominant. »