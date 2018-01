Fred VanVleet fait sa niche chez les Raptors

Fred VanVleet n’est peut-être pas la plus grande vedette des Raptors de Toronto, mais il apporte une contribution intéressante à l’équipe.

L’Américain de 23 ans a d’ailleurs connu son match le plus productif en carrière jeudi soir en inscrivant 22 points dans une étonnante victoire de 133-99 face aux Cavaliers de Cleveland.

VanVleet, qui a notamment réussi six lancers en huit tentatives de la ligne des trois points, a été le meilleur pointeur des Raptors dans cette rencontre. Il a su relever le défi quand la défensive des Cavaliers s’est concentrée davantage sur le dangereux DeMar DeRozan.

«On a pris l’avantage en utilisant notre vitesse et défensivement, nous avons été efficaces, a lui-même analysé VanVleet, au terme du match. On a réussi quelques paniers de trois points et l’avance est devenue de plus en plus grande.»

«Je suis très fier de la façon dont Fred a joué, a pour sa part mentionné l’entraîneur-chef Dwane Casey, à propos du produit des Shockers de Wichita State, dans la NCAA. Il était prêt pour ce match.»

L’apport de VanVleet était d’autant plus apprécié en vertu de l’absence de Kyle Lowry, qui souffre d’une blessure au niveau du coccyx.

Dominer les Cavaliers

Une telle domination contre les Cavaliers a de quoi satisfaire les Raptors, mais on refuse de s’emballer. Les joueurs de la formation torontoise savent trop bien qu’ils pourraient retrouver LeBron James et ses coéquipiers lors des éliminatoires.

«La saison régulière et les éliminatoires, ce sont deux choses différentes», a simplement mentionné DeRozan.

L’année dernière, les Cavaliers avaient éliminé les Raptors en demi-finale de l’Association de l’Est. En 2016, Toronto avait aussi été défait par Cleveland, cette fois, en finale de l’Est.

Avant de penser aux séries, les Raptors (29-11) devront se concentrer sur leur prochain défi: les Warriors de Golden State, champions en titre de la NBA et meneurs au classement général avec un dossier de 33-9. Un duel entre les deux équipes est prévu samedi, à Toronto.