Elizabeth Hosking impressionne en Utah

Âgée de 16 ans, Elizabeth Hosking a pris le 16e rang des qualifications de l’épreuve de demi-lune à la Coupe du monde de surf des neiges de Snowmass, en Utah, jeudi.

La planchiste de Mille-Isles dans les Laurentides, qui était la plus jeune à s’élancer sur les pistes, a obtenu 53,00 points à sa première descente. Elle a réussi son meilleur classement sur le circuit de la Coupe du monde jusqu’à maintenant.

Les finales de demi-lune auront lieu samedi. Aucune Canadienne n’a réussi à se classer parmi les huit finalistes.

Jules Lefebvre obtient son meilleur résultat en carrière

De leur côté, les trois Québécois présents à la Coupe du monde de Bad Gastein, en Autriche, ne se sont pas qualifiés pour les rondes finales. Bien que Sébastien Beaulieu ait obtenu le meilleur résultat du pays en terminant 24e, le 29e rang de Jules Lefebvre ne passe pas inaperçu.

Lefebvre a trouvé une très bonne façon de célébrer son 22e anniversaire vendredi en obtenant son meilleur résultat en carrière en Coupe du monde.

«C’est mon meilleur résultat en carrière et ça tombe le jour de ma fête! Mes descentes d’aujourd’hui étaient loin d’être extraordinaires, alors je suis bien content qu’elles me placent au 29e rang et je suis sûr qu’il y a place à l’amélioration en matière de résultat. De façon générale, je suis satisfait de ma progression cette saison», a commenté le planchiste montréalais.

Les Russes ont réussi un doublé. Dmitry Loginov s’est imposé en grande finale contre son compatriote Andrey Sobolev. L’Italien Maurizio Bormolini a quant à lui décroché la médaille de bronze.

De son côté, Arnaud Gaudet, de Montcalm, a terminé au 48e rang.