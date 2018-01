Charlie Blackmon et Jose Abreu évitent l’arbitrage

Le voltigeur des Rockies Charlie Blackmon compte parmi les nombreux joueurs ayant évité l’arbitrage, lors de la date limite de vendredi, acceptant un contrat d’un an et 14 millions $ avec la formation du Colorado.

La nouvelle a été rapportée par MLB Network.

Blackmon, qui pourrait devenir joueur autonome au terme de la prochaine saison, a conclu une entente avec son équipe actuelle, contrairement à Manny Machado, des Orioles de Baltimore.

À moins d’être échangé, Machado verra son salaire déterminé par un arbitre en vue de la prochaine saison.

Ailleurs dans le baseball majeur, le Cubain Jose Abreu a conclu une entente d’un an et 13 millions $, vendredi, avec les White Sox de Chicago. Chez les Royals de Kansas City, le releveur Kelvin Herrera a notamment évité l’arbitrage grâce à une entente d’un an et 7,94 millions $.

À Washington, les Nationals ont offert un salaire de 6,475 millions $ au partant Tanner Roark en vue de la prochaine saison.

Plus tôt cette semaine, Khris Davis, des Athletics d’Oakland, le lanceur Cody Allen, des Indians de Cleveland, et le receveur Yasmani Grandal, des Dodgers de Los Angeles, avaient fait partie des grosses pointures ayant évité l’arbitrage.