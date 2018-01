Cette semaine dans l’univers de la WWE : les débuts de Shayna Baszler

Publié aujourd'hui à 09h59

Le moment «Oui, Oui, Oui!» de la semaine

Je décerne mon moment «Oui, Oui, Oui!» de la semaine à Shayza Baszler de NXT et à l’utilisation qu’on en fait. L’ancienne combattante de l’UFC et meilleure amie de Ronda Rousey a fait très bonne figure à ses débuts en dominant son adversaire. Mais ce qui a retenu encore plus mon attention, c’est qu’on met beaucoup d’emphase sur elle, l’appelant la magicienne des soumissions et préparant tranquillement ce qui pourrait être un match de championnat face à Ember Moon. Pour l’avoir vu aller sur la scène indépendante, vous ne serez pas déçu.

Le «KO» de la semaine

Je donne mon «KO» de la semaine aux deux groupes féminins, L’Absolution à Raw et le Riott Squad à SmackDown Live, qui, il n’y a pas si longtemps, dominaient leur émission respective. Depuis quelque temps, elles ne semblent plus être les mêmes et malgré que certaines d’entre elles sont vouées à un bel avenir, je pense notamment à Mandy Rose, je ne miserais pas sur elles dans le futur.

Ce que vous devez savoir

Importante victoire du Balor Club sur le Champions Club, Roman Reigns, Seth Rollins et Jason Jordan, qui sont respectivement champions Intercontinental et par équipe. Mais la nouvelle qui risque le plus d’avoir un impact est la blessure au pied qu’a subie Samoa Joe dans son match face à Rhyno. On ne sait pas encore pour combien de temps il devra s’absenter.

Vidéo de la semaine

Les débuts officiels de «Woken» Matt Hardy

Tweet de la semaine

Une amitié qui remonte à loin

Résultats rapides

Memphis, Tennessee

• Sasha Banks et Bayley, acc. par Mickie James ont battu Mady Rose et Sonya DeVille acc. par Paige.

• Matt Hardy a défait Curt Hawkins. Après le combat, Bray Wyatt est apparu dans l’arène et les deux se sont regardés en riant pendant un bon moment.

• Elias a chanté dans l’arène avant d’introduire Le Miz et le Miztourage. Le Miz a mentionné que 2017 avait été toute une année pour lui et qu’en 2018, il revenait pour réclamer son titre Intercontinental.

• Cedric Alexander a vaincu le champion des Mi-Lourds Enzo Amore par compte à l’extérieur après qu’Amore se soit blessé à la cheville.

• Kurt Angle a parlé à une femme au téléphone qui n’a pas lutté depuis des années, mais qu’il verrait s’ajouter au match Royal Rumble le 28 janvier prochain. Il a par la suite annoncé qu’au 25e anniversaire de Raw, Le Miz affrontera Roman Reigns dans un combat revanche pour le titre Intercontinental.

• Titus O’Neil et Apollo Crews ont battu Sheamus et Cesaro.

• Après une entrevue de Paul Heyman et de Brock Lesnar, Kane a attaqué le champion par-derrière. Rendu en coulisses, Braun Strowman s’en est aussi mêlé, attaquant les deux belligérants. Lesnar est presque sorti sur une civière.

• Samoa Joe a défait Rhyno.

• Après qu’Alexa Bliss ait dit à Nia Jax qu’Asuka avait parlé contre elle, Jax a attaqué Asuka alors qu’elle se dirigeait vers l’arène. Les deux vont s’affronter la semaine prochaine.

• Le Balor Club (Finn Balor, Karl Anderson et Luke Gallows) a vaincu Roman Reigns, Seth Rollins et Jason Jordan. Après le combat, Le Miz et son Miztourage ont attaqué Reigns, Rollins et Jordan.

Ce que vous devez savoir

Shane McMahon voulait que Kevin Owens et Sami Zayn perdent la face et il n’a pas arrêté jusqu’à ce qu’il soit satisfait. Il a tout d’abord ordonné un match handicap sans compte à l’extérieur et sans disqualification. Visiblement, les deux Québécois ont maille à partir avec le commissaire de SmackDown Live.

Vidéo de la semaine

Owens et Zayn ne l’ont pas facile, gracieuseté de Shane-O-Mac

Tweet de la semaine

Le nouveau champion des États-Unis sera couronné au Royal Rumble

Résultats rapides

Birmingham, Alabama

• Shane McMahon a questionné la décision de Daniel Bryan d’annoncer un match handicap qui mettra aux prises AJ Styles face à Kevin Owens et Sami Zayn au Royal Rumble. En marge de ce combat, il voulait voir un match handicap ce soir. Styles, Randy Orton et Shinsuke Nakamura feront face aux deux Québécois. Daniel Bryan a félicité McMahon pour l’annonce du match handicap, tout en revenant sur les paroles du commissaire.

• Becky Lynch, acc. par Charlotte Flair et Naomi a battu Ruby Riott, acc. par Sarah Logan et Liv Morgan.

• Les Matraqués ont défait L’Ascension.

• Mojo Rawley a vaincu Zack Ryder dans un match de première ronde du tournoi pour le titre des États-Unis.

• Après quelques doléances de la part de Chad Gable et Shelton Benjamin à propos de leur match de la semaine dernière face aux Usos, Daniel Bryan a annoncé qu’au Royal Rumble, il y aurait un match 2 de 3 entre les deux équipes pour les titres par équipe.

• Breezango a battu Rusev et Aiden English.

• McMahon a fait savoir à Bryan qu’il n’était pas d’accord avec sa décision en lien avec le championnat par équipe.

• AJ Styles, Randy Orton et Shinsuke Nakamura ont vaincu Kevin Owens et Sami Zayn. Owens et Zayn ont voulu retraiter vers le vestiaire, mais McMahon est sorti pour annoncer que le match était sans compte à l’extérieur. Ensuite, lorsqu’Owens a utilisé une chaise, McMahon est revenu une autre fois pour annoncer que le match était sans disqualification.

Ce que vous devez savoir

C’était la chance pour Tony Nese de prouver qu’il pouvait faire revenir dans le Train à Enzo, mais il n’a su en profiter alors qu’il a perdu son combat face à Cedric Alexander. Ce dernier a d’ailleurs eu le dessus sur le champion après son combat.

Vidéo de la semaine

Une autre belle performance de Cedric Alexander

Tweet de la semaine

Le message est clair!

Résultats rapides

Birmingham, Alabama

• Gran Metalik a battu TJP

• Tony Nese a demandé à Enzo Amore, qui a eu besoin de points de suture au-dessus de son oeil suite au combat contre Cedric Alexander à Raw, de le reprendre dans le Train à Enzo.

• Une bagarre a eu lieu entre Jack Gallagher et Hideo Itami.

• Cedric Alexander a vaincu Tony Nese, acc. par Enzo Amore. Après le combat, Alexander a appliqué sa prise de finition, l’examen lombaire, sur le champion.

Ce que vous devez savoir

C’était les débuts officiels dans l’arène de l’ancienne combattante de l’UFC et finaliste de la classique Mae Young Shayna Baszler. Elle n’a pas perdu une seconde se débarrassant rapidement de son adversaire et en a profité pour attirer l’attention de la championne féminine. La Génération Incontestée, qui avait un combat planifié contre SAnitY, en a décidé autrement, en les attaquant avant même que leur combat ait lieu.

Vidéo de la semaine

Les débuts de Shayna Baszler

Tweet de la semaine

Velveteen Dream a un message pour l’aspirant au titre Johnny Gargano

Résultats rapides

Atlanta, Georgie

• Shayna Baszler a battu Dakota Kai. Après le combat, Baszler a appliqué un étranglement sanguin arrière sur Kai jusqu’à ce qu’Ember Moon arrive.

• Kassius Ohno a défait Raul Mendoza.

• Lors d’une entrevue avec Johnny Gargano, Velveteen Dream est intervenu pour dire à Gargano qu’il n’est l’aspirant numéro un que parce qu’il est blessé.

• Lars Sullivan a vaincu Lio Rush.

• Les champions par équipe Bobby Fish et Kyle O’Reilly ont défait Roderick Strong et Aleister Black.

Dans la photo, vous avez le tableau du tournoi mixte qui sera diffusé sur Facebook Watch à compter de 22h chaque mardi après SmackDown Live. Il est à noter que 205 Live sera diffusé sur la chaîne de la WWE à compter de 22h30.

Voici la liste de personnalités confirmées pour le 25e anniversaire de Raw, qui sera diffusé le 24 janvier ici à TVA Sports.

Steve Austin, Ric Flair, Undertaker, DX (Triple H et Shawn Michaels), Jim Ross, Jerry Lawler, Les Dudley Boys, Scott Hall, Kevin Nash, Nikki et Brie Bella, Les New Age Outlaws, JBL, Ron Simmons, Ted DiBiase, Godfather, Brother Love, Boogeyman, Teddy Long, John Laurinaitis et Sgt. Slaughter

Liste des lutteurs confirmés (30)

1. Elias

2. Randy Orton

3. Shinsuke Nakamura

4. John Cena

5. Finn Balor

6. Baron Corbin

7. Matt Hardy

8. Bray Wyatt

9. Samoa Joe

10. Rusev

11. Aiden English

Liste des lutteuses confirmées (30)

1 .Naomi

2. Asuka

3. Ruby Riott

4. Natalya

5. Sasha Banks

6. Bayley

7. Paige

8. Mandy Rose

9. Sonya Deville

10. Liv Morgan

11. Sarah Logan

12. Carmella

13. Tamina

14. Lana

15. Nia Jax

16. Mickie James

17. Becky Lynch

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Ne manquez pas la lutte WWE Raw, à l’antenne de TVA Sports, tous les mercredis en fin de soirée avec Kevin Raphaël et moi-même, Patric Laprade. Pour plus de détails sur l’heure de diffusion et sur les rediffusions, consultez la grille horaire de TVA Sports.

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut!