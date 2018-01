Martin Brodeur a confiance en ses gardiens

En 2014, lorsque les meilleurs hockeyeurs canadiens se sont présentés à Sotchi, la confiance régnait puisque Carey Price était le gardien de but de l'équipe.

Quatre ans plus tard, la situation est bien différente, mais les dirigeants de l’équipe nationale sont heureux des outils qu’ils ont entre les mains.

Renaud Lavoie et Dany Dubé s'entretiennent avec Martin Brodeur dans la vidéo ci-dessus.

«On n’était pas trop certain quelle direction on voulait prendre, a lancé Martin Brodeur, directeur général adjoint de l’édition 2018, jeudi, lors d’une conférence téléphonique.

«On a toutefois été ébloui par la manière que les gardiens ont performé. (Ben) Scrivens connaît une bonne saison en KHL et (Kevin) Poulin nous a aidé à remporter la Coupe Spengler. (Justin) Peters a moins joué, mais on a pu voir son caractère.»

Ben Scrivens, Kevin Poulin et Justin Peters enfileront les jambières pour tenter de défendre le titre olympique remporté à Sotchi. En 2014, Mike Smith et Roberto Luongo épaulaient Price, tandis que quatre ans plus tôt, Brodeur, Luongo et Marc-André Fleury défendaient la cage canadienne.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les trois hommes masqués qui se rendront à Pyeongchang n’ont pas connu le même succès que leurs prédécesseurs.

«On ne savait pas vraiment ce qu’on avait, mais là on est confiant qu’ils vont pouvoir nous faire gagner», a repris Brodeur.

Pas encore de partant

Dans un tournoi aussi bref, bien des choses peuvent se passer et la patience est souvent plus courte envers les gardiens que pendant une saison de 82 matchs. Toutes les équipes se retrouvent toutefois dans la même situation alors que les meilleurs cerbères au monde, peu importe leur nationalité, évoluent dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Ils [les trois gardiens canadiens] ont tous connu de bonnes performances et on a le choix entre de bons joueurs», a indiqué l’entraîneur-chef Willie Desjardins, invité à identifier le gardien partant de l’équipe canadienne.

Peu importe le gardien qui obtiendra la confiance de Desjardins, il ne peut pas être comparé à Price, mais les partisans peuvent tout de même se consoler en sachant que les autres pays sont, pour la plupart, moins bien nantis encore que le Canada. À titre d’exemple, les Américains compteront sur David Leggio, Brandon Maxwell et Ryan Zapolski.