LNH 360: les Sens font preuve de résilience

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 10 janvier 2018.

LES FORMATIONS DU MATCH DES ÉTOILES DÉVOILÉES

La LNH a fait connaître les joueurs qui participeront au prochain match des étoiles qui sera disputé le 28 janvier à Tampa Bay.

Le gardien Carey Price sera le seul représentant des Canadiens lors de l’événement.

Voyez la liste complète des joueurs invités ici.

RÉSULTATS (équipe locale en majuscule)

Ottawa 4, TORONTO 3

Minnesota 2, CHICAGO 1

DE GROSSES VICTOIRES POUR LE WILD ET LES SÉNATEURS

Le Wild (23-17-4, 50 points) et les Sénateurs (15-18-9, 39 points) ont profité de bonnes performances de leur gardien pour battre des rivaux de section :

* Ryan Suter (1 but) a brisé une égalité de 1-1 en troisième période et Devan Dubnyk a réalisé 34 arrêts pour aider le Wild à vaincre les Blackhawks. Le Minnesota détient donc une victoire de plus que ses rivaux de la section centrale ce qui lui confère, pour l’instant, la dernière place des équipes repêchées pour les séries.

* Suter (6 buts, 22 aides) mène les défenseurs de son équipe au chapitre des points. Depuis son arrivée avec le Wild en 2012-2013, l’Américain de 32 ans a toujours été l'arrière le plus prolifique de son équipe.

* Les Sénateurs ont comblé deux fois un déficit dans leur affrontement face aux Maple Leafs pour finalement l’emporter par la marque de 4-3. Tom Pyatt a marqué le but vainqueur avec un peu plus de trois minutes à faire au match. Ottawa signe ainsi une troisième victoire à ses quatre derniers affrontements. (à voir dans la vidéo ci-dessus)

* Craig Anderson a réalisé 45 arrêts dans la victoire. Le portier des Sens a signé 30 victoires et a subi seulement 14 défaites en carrière lorsqu’il a reçu plus de 40 lancers dans un match.

AFFRONTEMENTS CE SOIR

19h00 - Blue Jackets de Columbus @ Sabres de Buffalo

19h00 - Hurricanes de la Caroline @ Capitals de Washington

19h30 – Flames de Calgary @ Ligthning de Tampa Bay (Présenté à TVA Sports)