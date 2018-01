Linus Ullmark brille dans la victoire des Sabres

Les Sabres ont signé leur première victoire en sept matchs, jeudi soir, à Buffalo, où ils l’ont emporté 3-1 face aux Blue Jackets de Columbus.

Le brio du gardien Linus Ullmark a été un facteur déterminant dans cette victoire. Ullmark n’a cédé qu’une seule fois sur 45 tirs.

Kyle Okposo et Jack Eichel ont chacun obtenant un but et une mention d’aide pour les Sabres. Okposo a inscrit le but vainqueur en début de troisième période. Pour sa part, Eichel a marqué son 18e but de la campagne dans un filet désert, en fin de rencontre.

Benoit Pouliot a été l’autre marqueur de l’équipe locale.

Du côté des Blue Jackets, Artemi Panarin a été le seul à toucher la cible. Il a réussi son 12e but de la saison en avantage numérique, avec moins de sept minutes à faire au temps réglementaire.

Devant la cage des visiteurs, Sergei Bobrovsky a alloué deux buts sur 28 lancers.