L’AS Blainville participera au Championnat canadien

Équipe championne de la Première ligue de soccer du Québec, l’AS Blainville participera à l’édition 2018 du Championnat canadien en vertu d’une ronde de qualification qui a été ajoutée à la compétition.

Tel que précisé jeudi, dans un communiqué émis par Canada Soccer, l’AS Blainville accueillera les champions de la League1 Ontario (L1O), les Blue Devils d’Oakville, le 6 juin 2018 à Laval avant le match retour prévu la semaine suivante en territoire ennemi.

«Nous sommes heureux d’accueillir les champions de la League1 Ontario et de la Première ligue de soccer du Québec dans un Championnat canadien agrandi, a affirmé le secrétaire général de Canada Soccer, Peter Montopoli. Cette compétition présente du contenu canadien au plus haut niveau de compétition professionnelle et offre l’opportunité aux joueurs, clubs et entraîneurs canadiens de participer dans une compétition nationale significative dont le but ultime est de se rendre à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.»

Rendez-vous le 18 juillet au Stade Saputo

Le tournoi, qui mettra en vedette l’Impact de Montréal, le Toronto FC, les Whitecaps de Vancouver et le Fury d’Ottawa dans les rondes suivantes, culminera le 15 août alors que 11e champion canadien sera couronné et recevra la Coupe des Voyageurs ainsi qu’une place dans la Ligue des Champions de la CONCACAF 2019.

Le Toronto FC avait gagné le Championnat canadien en 2017.

L'Impact affrontera plus précisément les Whitecaps, en demi-finale, d’abord le 18 juillet au Stade Saputo, puis le 25 juillet au BC Place.