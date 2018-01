Filip Zadina et Otto Somppi se chargent des Islanders

À Halifax, Filip Zadina et Otto Somppi ont chacun produit trois points dans la victoire de 6-3 des Mooseheads face aux Islanders de Charlottetown, jeudi.

Zadina a inscrit deux buts et obtenu une mention d’aide, tandis que Somppi a réalisé trois passes décisives.

Patrick Kyte, Arnaud Durandeau, Raphaël Lavoie et Connor Moynihan ont été les autres marqueurs pour les Mooseheads.

Du côté des Islanders, Brett Budgell s’est illustré en comptant deux buts et en obtenant une mention d’aide sur celui de Pierre-Olivier Joseph. Derek Gentile a contribué aux trois filets des visiteurs.

Devant la cage de l’équipe locale, Alexis Gravel a repoussé 32 des 35 rondelles auxquelles il a fait face. À l’autre bout de la patinoire, Matthew Welsh a cédé cinq fois sur 29 tirs.

Vitalii Abramov impose sa loi

À Victoriaville, Vitalii Abramov a inscrit quatre points pour mener les Tigres vers une victoire de 5-2 aux dépens des Sea Dogs de Saint John.

Abramov a marqué le cinquième but des siens en plus d’obtenir trois mentions d’aide. Maxime Comtois a de son côté marqué deux fois et réussi une passe décisive. Jimmy Huntington a également bien fait dans la victoire en contribuant aux trois buts des siens.

Jérémie Beaudin et Félix Lauzon ont complété la marque pour les Tigres.

Pour leur part, Cole Reginato et Ben Reid ont touché la cible pour les Sea Dogs.

Le gardien Tristan Côté-Cazenave a bloqué 16 des 18 lancers dirigés vers le filet des Tigres. Son homologue Mathhew Williams a failli cinq fois sur 38 tirs.

Jan Drozg tranche en prolongation

À Shawinigan, Jan Drozg a touché la cible en prolongation pour permettre aux Cataractes de l’emporter 6-5 sur les Foreurs de Val-d’Or.

Vasily Glotov a marqué à deux reprises pour l’équipe locale. Antoine Demers, Vincent Senez et Frédérik Théorêt ont également enfilé l’aiguille pour les Cataractes.

Du côté des Foreurs, David Noël, Adam Cheezo, Tommy Cardinal, Nicolas Ouellet et Alexandre Couture ont été les marqueurs.

Le gardien Mathieu Bellemare a réalisé 32 arrêts pour les Cataractes tandis que Jonathan Lemieux en a réussi 26 pour les visiteurs.