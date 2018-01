Équipe Canada peut aspirer à une médaille

Limité par le refus de la Ligue nationale de hockey (LNH) d’envoyer ses joueurs aux Jeux olympiques, le Canada a réussi à mettre sur pied une équipe rapide, robuste et offensive. Maintenant, la chasse pour une médaille peut commencer.

Personne ne sait vraiment comment l’équipe olympique canadienne se comportera dans un mois à Pyeongchang. Il ne serait pas surprenant de voir la formation remporter la médaille d’or, ou quitter la Corée du Sud bredouille.

Toutefois, l’équipe annoncée jeudi devrait être en mesure de compétitionner pour une médaille. En fait, comme il y a tellement de bons joueurs au pays, n’importe quelle formation de hockey canadienne, qu’elle soit masculine, féminine, junior, ou sur luge, devrait prétendre au podium lors de tournois internationaux.

Il serait tentant de considérer cette équipe avec déception puisque ce n’est évidemment pas la meilleure que le Canada pouvait produire. Par contre, dans les circonstances, c’est la meilleure formation que le pays pouvait assembler.

Le Canada présentera à Pyeongchang une équipe qui possède une vaste expérience de la Ligue nationale de hockey (5544 matchs) et des joueurs qui ont connu du succès à tous les niveaux. Ce sera probablement la formation la plus âgée du tournoi avec une moyenne d’âge de 31 ans. Le plus jeune du groupe est Christian Thomas, qui a 25 ans.

Moins d'expérience en défense

Même si certains jeunes joueurs intéressants étaient disponibles et auraient pu constituer des atouts pour le Canada, la fédération nationale s’est dite satisfaite de sa sélection : «nous avons les joueurs que nous voulions», a commenté Scott Smith, de Hockey Canada.

Avec des joueurs comme Rene Bourque, Wojtek Wolski, Derek Roy et Linden Vey, l’équipe canadienne devrait être en mesure de générer de l’attaque.

La brigade défensive possède moins d’expérience de la LNH, mais ses joueurs sont fiables et manœuvrent bien avec la rondelle. Avec leur bagage d’expérience, Marc-André Gragnani et Chris Lee devraient être des outils précieux. Devant le filet, Ben Scrivens devrait faire preuve de constance.

L’importance de l’expérience internationale est cruciale dans ce type d’événement. Pour vaincre une équipe qui aligne Ilya Kovalchuk et Pavel Datsyuk, il vaut mieux avoir dans sa formation des joueurs qui les affrontent sur une base régulière. C’est pourquoi Équipe Canada a 13 joueurs de la KHL dans ses rangs.

Pour gagner une médaille à ces Jeux, l’équipe canadienne devra être rapide, offensive et solide. Même avec les limites imposées pour la sélection, elle regroupe des joueurs qui possèdent tous ces atouts