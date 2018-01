Un capitaine en mission chez les Remparts

À l’instar de ses coéquipiers du même âge dans le vestiaire des Remparts, Matthew Boucher amorce le dernier sprint de son stage junior.

Pour le capitaine de 20 ans, qui n’a jamais caché son désir de finir son parcours en beauté, les récents changements apportés n’ont fait qu’accentuer sa soif de victoire à l’aube des prochaines séries éliminatoires.

Au cours de ses deux premières campagnes dans l’uniforme des Diables rouges, Boucher a vécu de près la reconstruction amorcée par l’entraîneur et directeur général Philippe Boucher, son père.

Près de trois ans plus tard, fiston a été un témoin privilégié de l’arrivée des Pascal Laberge, Matthew Grouchy, Gregor MacLeod et du vétéran gardien Antoine Samuel. Un contraste important par rapport aux précédentes périodes de transactions qu’il avait vécues à Québec, qui confirme les intentions des Remparts de vouloir chausser les patins tard ce printemps.

«Depuis que je suis ici, les ajouts qu’on avait faits n’étaient pas nécessairement dans le but de gagner. Cette année, tu vois qu’on essaie de faire une poussée en séries et essayer de gagner les grands honneurs. C’est le fun comme capitaine de voir ça», reconnaît le premier pointeur de l’équipe avec 21 buts et 26 mentions d’aide en 40 rencontres.

Moins de pression

L’Armada de Blainville-Boisbriand, le Titan d’Acadie-Bathurst et les Tigres de Victoriaville ont pêché les plus gros poissons de la période des transactions. Et contrairement aux Remparts, il est minuit moins une pour ces organisations afin de soulever la coupe du Président. Capitaine Boucher croit que cette situation pourrait avantager ses troupiers une fois le bal lancé. Les Québécois n’ont pas savouré la victoire en séries depuis 2015!

«Le but pour nous, c’est de gagner cette année. Le monde ne nous voyait pas où on était au classement à Noël en début de saison. On en a surpris plusieurs. S’il y a trois équipes qui y vont "all-in", ça nous enlève un peu de pression. On passe un peu sous le radar, mais je suis certain qu’on va créer des surprises. On a une équipe bien bâtie pour les séries», a soutenu le petit attaquant.

Des ressemblances avec Rimouski

Sans se lancer dans un futile jeu des comparaisons, le défenseur Andrew Picco, vainqueur du tournoi éliminatoire avec l’Océanic de Rimouski en 2015, avoue que l’édition actuelle des Remparts ressemble quelque peu à celle qui lui a permis d’obtenir sa bague de championnat.

«La plus grande similitude est le fait que nous avions deux gardiens partants à Rimouski, ce qui est le cas ici aussi. On a également beaucoup de profondeur aux autres positions et des gars qui peuvent compétitionner tous les soirs. C’est ce que ça prend pour gagner un championnat», a lancé Picco, qui occupe lui aussi un casier de joueur de 20 ans.

D’importants tests à venir

Les Remparts n’auront une fois de plus peu de temps de souffler au cours des prochains jours en se mesurant notamment à deux des formations les plus actives de la dernière période des transactions.

Cette séquence de trois parties en quatre jours s’amorcera jeudi soir au Centre Vidéotron où les Screaming Eagles du Cap-Breton effectueront leur seule visite de la campagne. Après quoi Québec se rendra dans les Bois-Francs, vendredi, pour un duel attendu face aux Tigres avant d’accueillir le Titan, dimanche.

Même si les Eagles ont jeté l’éponge en cédant les services de l’excellent Drake Batherson à l’Armada, Philippe Boucher se méfie toujours autant de la troupe de Marc-André Dumont.

«Ils jouent un peu différemment de la majorité des clubs, que ce soit en désavantage numérique ou en avantage numérique. Ça patine et les joueurs sont très impliqués dans le jeu. C’est rare de voir des clubs qui patinent autant que ça», a analysé le pilote des Remparts à l’issue de l’entraînement de mercredi.

Boucher refuse de considérer comme baromètre pour ses joueurs ces futurs affrontements, mais ne cache pas qu’il s’agira de lourdes commandes.

«Ce sont deux clubs qui ont fait ce qu’ils avaient à faire, a-t-il dit en parlant de Victoriaville et Bathurst. Ça me fait penser à ce que nous et Rimouski avions fait lors de l’année de la coupe Memorial [en 2014-2015]. Kevin Cloutier et Sylvain Couturier ne se sont pas cachés qu’ils voulaient s’essayer cette année et se rendre jusqu’au bout. Oui, ça peut être un baromètre, mais ce que je dis aux joueurs, c’est qu’il faut être prêts parce que ce sont de gros tests.»

Dans le vestiaire, les joueurs veulent profiter de la fin de semaine pour annoncer leurs couleurs à travers la LHJMQ. «On veut se prouver nous aussi et on veut montrer qu’on a notre place parmi les meilleures [équipes]», a lancé le capitaine Matthew Boucher.

C’est Antoine Samuel se dressera devant la cage des Remparts, jeudi.

Retranché au terme de la période des échanges, l’attaquant Thomas Caron poursuivra sa carrière avec les Inouk de Granby dans la Ligue junior AAA, rejoignant un autre ancien, Anthony Wojcik, employé brièvement durant l’automne. Par ailleurs, Samuel Harvey, des Huskies de Rouyn-Noranda, a été choisi comme le gardien de la semaine au pays.