Starlin Castro ne veut rien savoir des Marlins

Le joueur de deuxième but des Marlins de Miami Starlin Castro souhaite être échangé, car il ne voudrait pas évoluer pour une équipe en reconstruction.

C’est ce qu’a indiqué le compte Twitter du site The Athletic, mercredi, précisant que l’athlète concerné ne serait pas intéressé à connaître d’autres années perdantes, comme ce fut le cas pour lui chez les Cubs de Chicago.

L’athlète de 27 ans a été envoyé en Floride par les Yankees de New York le 11 décembre dans la transaction impliquant le cogneur Giancarlo Stanton. Celui devant toucher 10 millions $ cette année et 19 millions $ en 2019 a conservé une moyenne au bâton de ,300 lors de la dernière campagne, totalisant 16 circuits et 63 points produits en 112 matchs.

En carrière, Castro a frappé 99 longues balles et fait compter 496 points, maintenant une moyenne de ,282.

Les Marlins essaient de réduire leur masse salariale depuis l’arrivée du groupe de propriétaires comprenant l’ancien baseballeur Derek Jeter. D’ailleurs, le voltigeur Marcell Ozuna a été transféré aux Cardinals de St. Louis, tandis que le joueur de champ extérieur Christian Yelich pourrait évoluer sous d’autres cieux.