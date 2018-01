Marco Bustos prêté à un club mexicain

Les Whitecaps de Vancouver ont prolongé de 18 mois le contrat du milieu de terrain Marco Bustos, mercredi, avant de le prêter au Club Atletico Zacatepec, une organisation évoluant en deuxième division mexicaine.

L’athlète de 21 ans a entamé quatre de ses 13 matchs avec l’équipe de la Colombie-Britannique en 2015 et 2016. Il a inscrit un but et décoché deux tirs en 92 minutes de jeu dans la Major League Soccer.

Natif de Winnipeg, Bustos est aussi le meilleur marqueur de l’histoire des Whitecaps 2, club-école évoluant en United Soccer League. Il a totalisé 22 réalisations et cinq mentions d’aide en 59 parties en carrière dans ce circuit. Sur la scène internationale, il a notamment porté l’uniforme canadien chez les moins de 17 et 20 ans.