LNH 360: un record personnel pour Patrick Kane

Voici un résumé exhaustif de la soirée de mardi dans la LNH.

RÉSULTATS DE MARDI (équipes locales en majuscules)

Winnipeg 7, BUFFALO 4

WASHINGTON 3, Vancouver 1

Chicago 8, OTTAWA 2

TAMPA BAY 5, Carolina 4

Florida 7, ST. LOUIS 4

NASHVILLE 2, Edmonton 1

Calgary 3, MINNESOTA 2 (Prolongation)



Avalanche de buts

Quatre des sept matchs mardi ont vu des équipes s’échanger un total de neuf buts (Jets c. Sabres, Blackhawks c. Sénateurs, Hurricanes c. Lightning et Panthers c. Blues).

*Le nombre moyen de buts par match est de 5,91 (incluant les buts victorieux en tirs de barrage), une augmentation par rapport à la moyenne de 5,48 en 659 matchs en 2016-2017. Seulement deux saisons par le passé ont montré une plus grande moyenne de buts par match après 659 joutes – en 2005-2006 (6,22) et en 2006-2007 (5,95).

Kane propulse les Blackhawks avec cinq points



Patrick Kane (1-4—5) a enregistré cinq points, un sommet personnel, et les Blackhawks ont explosé face aux Sénateurs en marquant huit buts. Les hommes de Joel Quenneville ont inscrit huit filets dans un match pour la deuxième fois en 2017-2018 et la première fois depuis leur match inaugural à domicile le 5 octobre (victoire de 10-1 face aux Penguins).

*Kane est devenu le huitième joueur à récolter cinq points dans un match cette saison et le second joueur des Blackhawks à y parvenir; Ryan Hartman avait réussi l’exploit (1-4—5) lors du premier match à domicile des siens face aux Penguins.

*Kane (303-494—797) se situe maintenant à trois points de la marque des 800 points (tous obtenus avec les Blackhawks). Il peut devenir le 15e joueur né aux États-Unis à amasser 800 points au cours de sa carrière et le cinquième à réaliser pareil fait d’armes dans l’histoire de son équipe.

Johnson s’occupe des Hurricanes



Tyler Johnson (3-0—3) a enfilé son troisième tour du chapeau de la saison régulière pour permettre au Lightning (31-9-3, 65 points) de défaire les Hurricanes.

*Andrei Vasilevskiy (28 arrêts) a porté sa fiche à 27-6-2 cette saison (2,10 MBA, .933 ARR%, 6 JB), incluant une séquence de 16-1-1 au Amalie Arena (2,29 MBA, .922 ARR%, 1 JB). Il domine les gardiens de la LNH en vertu d’une fiche de 27 victoires en 2017-2018, alors que ses 16 gains obtenus à domicile le placent à égalité au premier rang avec le portier des Jets Connor Hellebuyck.

*Nikita Kucherov s’est fait complice d’un but pour devenir le premier joueur à atteindre la marque des 60 points cette saison (27-33—60). Dans l’histoire du Lightning, aucun autre joueur n’a atteint ce plateau en aussi peu de rencontres.

Les Capitals prolongent à 10 leur série à domicile



Alex Ovechkin a récolté une mention d’aide pour étirer sa séquence de points à cinq matchs (4-5—9) et aider les Capitals à prolonger à 10 leur séquence de victoires à domicile et à cinq leur séquence de gains. Les troupes de Barry Trotz revendiquent la plus longue série victorieuse à la maison cette saison.



*Ovechkin (585-496—1081) n’est qu’à quatre mentions d’aide d’obtenir la 500e passe de sa carrière. Il se joindrait à Jaromir Jagr et Patrick Marleau parmi les seuls joueurs actifs avec au moins 500 buts et 500 mentions d’aide.

Un 7e match avec au moins un point pour les Jets



Les meneurs de la section Centrale (26-11-7, 59 points) ont enregistré leur quatrième match de sept buts de la saison pour prolonger leur série de matchs avec au moins au moins un point à sept (6-0-1). Les Jets se retrouvent à égalité avec les Maple Leafs pour le plus grand nombre de matchs d’au moins sept buts cette saison.

*Patrik Laine a ouvert la marque pour devenir le deuxième joueur du repêchage de 2016 à atteindre le plateau des 100 points (55-45—100). Auston Matthews (59-43—102) a été le premier à y parvenir le 31 décembre dernier.

*Laine (117 PJ) a eu besoin du deuxième plus petit nombre de matchs afin d’atteindre la marque des 100 points parmi les joueurs ayant fait leurs débuts avec les Jets ou les Trashers, et du quatrième plus petit nombre de rencontres parmi les joueurs nés en Finlande.



Une autre saison de 20 buts pour Monahan



Sean Monahan a obtenu un but et une mention d’aide et Dougie Hamilton a inscrit le but gagnant à 2:39 de la prolongation pour aider les Flames à remporter une quatrième victoire consécutive. Monahan revendique maintenant 20 buts, 19 mentions et 39 points en 2017-2018 (42 PJ) et a atteint la marque des 20 buts lors de chacune de ses cinq saisons dans la LNH depuis ses débuts avec les Flames en 2013-2014.



*Monahan est devenu le deuxième joueur de l’histoire de l’équipe à marquer 20 buts lors de chacune de ses cinq premières saisons dans la LNH. Il rejoint Kent Nilsson, qui a enregistré six saisons d’au moins 20 buts à ses six premières campagnes avec les Flames de 1979-1980 à 1984-1985.

Les matchs ce soir

Sénateurs c. Maple Leafs à 19h30 à TVA Sports

Wild c. Blackhawks à 20h