Les Chargers embauchent un botteur

Les Chargers de Los Angeles ont fait signer un contrat de joueur substitut au botteur Roberto Aguayo, mercredi.

Conséquemment, celui-ci se retrouvera au sein de la formation régulière au début de la prochaine année officielle du calendrier de la NFL, en mars.

Aguayo a tenté sa chance avec les Bears de Chicago et les Panthers de la Caroline pendant le dernier calendrier régulier. Sa plus récente participation à des matchs de la NFL remonte à 2016 avec les Buccaneers de Tampa Bay. Cette année-là, il avait réussi 22 de ses 31 placements et 32 de ses 34 transformations d’après-touché.

Le produit de l’Université Florida State a été un choix de deuxième tour des Buccaneers en 2016, le 59e au total.