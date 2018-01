Le duel Alvarez-Gvozdyk compromis

Eleider Alvarez s’est retiré du processus d’appel d’offres en vue d’un combat contre l’Ukrainien Oleksandr Gvozdyk, a appris Nancy Audet pour la chaîne TVA Sports, mercredi.

Cette décision pourrait faire perdre le statut d’aspirant obligatoire au titre des mi-lourds du World Boxing Council (WBC) au Montréalais d’origine colombienne; la division indique que son conseil des gouverneurs prendra une décision à ce sujet dans les prochains jours.

