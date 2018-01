LavoieDubé : Audette s’inspire d’Hudon

À sa deuxième saison dans la Ligue américaine, l’espoir des Canadiens Daniel Audette s’inspire des succès de Charles Hudon dans sa poursuite d’un poste dans la LNH.

Le joueur de 21 ans a cumulé 15 points en 38 parties jusqu’ici avec le Rocket de Laval.

«Ça se passe bien, à chaque année j'essaie d'apprendre, je fais le plus de vidéo possible, je reste sur la glace le plus que je peux pour essayer de m'améliorer», a-t-il mentionné, mercredi, à #LavoieDubé.

L’ancien du Phoenix de Sherbrooke possède un style de jeu qui est comparable à celui d’Hudon. Il était d’ailleurs enchanté de le voir se tailler une place avec les Canadiens en début de saison.

«Charles, l'année passée, il dominait (...) il avait encore des choses à améliorer, mais c'est le "fun" de voir qu'il a réussi à les améliorer pour faire le saut cette année. C'est un exemple à suivre, c'est sûr.»

