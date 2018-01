L'ancien joueur des Expos Bob Bailey est décédé

L’ancien porte-couleurs des Expos de Montréal Bob Bailey est décédé à l’âge de 75 ans, mardi à Las Vegas, a rapporté le journal californien Press-Telegram.

Ayant évolué aux premier et troisième coussins, ainsi qu’au champ gauche, Bailey a joué dans le baseball majeur de 1962 à 1978. Il a totalisé 189 circuits et 773 points produits en 1931 matchs, conservant une moyenne au bâton de ,257. Le natif de Long Beach a notamment passé sept campagnes à Montréal, de 1969 à 1975. D’ailleurs, à sa deuxième saison au Québec, il a cogné 28 longues balles et fait compter 84 points.

Les plus anciens partisans des «Amours» se souviendront de lui en tant qu’auteur du premier coup sûr de l’histoire de la défunte formation montréalaise, un double aux dépens du lanceur des Mets de New York Tom Seaver le 8 avril 1969.

«J’ai vécu les plus belles années de ma carrière avec les Expos, avait-il dit au Journal de Montréal en marge des deux rencontres préparatoires des Blue Jays de Toronto au Stade olympique en avril dernier. J’adorais jouer au parc Jarry. C’était un parc intime et c’est l’endroit où j’ai pu le mieux exploiter mon style au bâton.»

Le droitier a aussi porté l’uniforme des Pirates de Pittsburgh, des Dodgers de Los Angeles, des Reds de Cincinnati et des Red Sox de Boston. Après sa carrière de joueur, il a entre autres travaillé comme instructeur dans le système de filiales des Expos.