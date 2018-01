Kevin Durant, le deuxième plus jeune joueur à atteindre 20 000 points

Kevin Durant, des Warriors de Golden State, est en voie de réaliser un grand exploit en devenant le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à atteindre le plateau des 20 000 points.

Seulement quatre joueurs ont atteint cette marque avant l’âge de 30 ans. En récoltant les 25 points manquants, Durant se glissera seulement derrière LeBron James, mais devant les légendes que sont Kobe Bryant, Wilt Chamberlain et Michael Jordan, en ordre respectif pour leur âge lorsqu’ils ont franchi ce cap.

«Quelle belle compagnie! Ce sont des noms avec lesquels je n’aurais jamais pensé me retrouver dans une même phrase», a dit la vedette des Warriors au réseau ESPN.

«Cela n’a jamais été mon but de compter mon nombre de points. Ce n’est pas pour cela que je joue. Mais d’avoir moins de 30 ans et d’y arriver, c’est aussi spécial. Avoir la possibilité d’accomplir quelque chose comme ça à cet âge, on ne peut pas juste tenir cela pour acquis, parce qu’il n’y a pas beaucoup de joueurs sur cette liste», a ajouté l’ailier.

Les blessures

À l’exception de sa première saison dans la NBA, Durant a toujours récolté une moyenne d’au moins 25 points par rencontre. Il a enregistré deux fois une moyenne 30 points par match lors de ses 10 saisons et demie dans la ligue.

Durant a cependant dû surmonter des épreuves, notamment des blessures au pied, aux chevilles et aux genoux. Il a affirmé que ces obstacles l’ont rendu «plus fort et fait de lui un meilleur joueur».

L’attaquant a précisé qu’il a toujours eu des objectifs à court terme durant sa carrière.