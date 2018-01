Jérémy Grégoire prend ses aises dans la Ligue Américaine

À sa troisième saison dans la Ligue Américaine, Jérémy Grégoire se sent de plus en plus confortable. L’attaquant a maintenant 16 points à sa fiche, un sommet en carrière.

Dans une entrevue accordée mercredi à l’émission #LavoieDubé , l’attaquant a expliqué qu’il avait beaucoup appris en évoluant sur un quatrième trio défensif, lors de ses deux premières saisons à Saint John’s.

Le Rocket connait une saison en dent de scie avec une récolte de 15 victoires en 38 parties. Le Québécois est en mission pour assurer le succès de sa formation.

« Je veux faire partie de ce groupe là qui va bien performer. »

Blessé au bas du corps, Grégoire ratera un troisième match de suite mercredi, mais se rapproche d’un retour au jeu.

