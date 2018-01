Evander Kane minimise son incident avec Justin Falk

Les Sabres de Buffalo sont la deuxième pire équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) derrière les Coyotes de l’Arizona et viennent d’encaisser un quatrième revers d’affilée.

Pas étonnant, donc, que la tension monte dans l’entourage de l’équipe. Evander Kane et Justin Falk ont eu maille à partir à l’entraînement, mercredi, quand le second aurait traité le premier d’égoïste, notamment.

Kane et Falk ont cependant tenu à minimiser la gravité de l’incident. L’attaquant a cru bon de spécifier que ce genre d’incident survient souvent sur le circuit, tandis que le défenseur a cité les problèmes des Sabres au classement, derniers de l’Association de l’Est en vertu d’une récolte de 29 points en 43 matchs au moment d’écrire ces lignes.

«C’est juste dans le feu de l’action, les gars se poussent et cela les aide à devenir meilleurs, a déclaré Kane aux médias. Je pense que ça fait partie de ce sport, on assiste à ces incidents une fois de temps en temps.

«Je ne sais plus ce que j’ai dit. [...] Je ne crois vraiment pas que c’est important, contrairement à ce que vous pensez peut-être. Ça arrive plus souvent que vous ne le pensez.» - Evander Kane

«Les émotions sont fortes, a avoué Falk dans le vestiaire. À ce temps-ci de l’année, où nous en sommes et dans notre situation, le vase a débordé. Pour être honnête, nous aurions probablement besoin d’un peu plus d’incidents de ce genre, pour faire avancer les choses et forcer les gars à jouer avec plus de passion, d’urgence.»

Au cours du même entraînement, le défenseur Zach Bogosian a été escorté hors de la patinoire après avoir été victime d’une blessure à une jambe.