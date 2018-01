En route vers Pyeongchang 2018: promesses d'étoiles sur la neige

Les souverains Usain Bolt et Michael Phelps qui ont laissé leurs empreintes dans l’histoire olympique contemporaine pourraient trouver leur équivalent sur la neige aux Jeux de Pyeongchang. L’autorité de Mikaela Shiffrin sur le ski alpin mondial laisse croire que son idée d’y gagner cinq médailles d’or n’apparaît plus aussi tordue.

Ce projet ambitieux est sorti de sa bouche le 21 février 2014, le jour où elle est devenue, à trois semaines de fêter ses 19 ans, la plus jeune championne olympique en slalom.

«Maintenant, mon rêve, c’est d’aller aux prochains Jeux olympiques et de gagner cinq médailles d’or. Je sais, ç’a l’air fou!» avait lancé l’Américaine au bas de la pente aux Jeux de Sotchi.

Spécialiste multitâches

Pour un ensemble complet en or, on verra. Pour cinq médailles, par contre, ce n’est plus si fou. La virtuose du Colorado compte sur un palmarès qui l’annonce comme l’étoile la plus brillante sur ces Jeux. Le programme de ski alpin prévu durant la quinzaine de février lui en offrira la possibilité.

Si elle n’a encore pas statué sur le nombre d’épreuves auxquelles elle entend participer, les deux concours techniques au début des Jeux – géant le 12 et slalom le 14 – la galvaniseront assurément pour la suite. Le super-G du 17 février et la descente, quatre jours plus tard, pourraient nourrir ensuite la menace qu’elle représentera pour le combiné (une manche de descente + une de slalom) du 23 et l’épreuve par équipe du lendemain.

Cette enfant d’un père anesthésiste a ajouté à sa maîtrise des épreuves techniques une polyvalence jusque dans les disciplines de vitesse. On la savait déjà impératrice du slalom avec sa 30e victoire en carrière de mardi dernier en Autriche, mais elle a étendu sa domination dans les autres sphères en s’adjugeant notamment la descente de Lake Louise, le 2 décembre dernier.

«Il n’y a pas de limite, a-t-elle déjà affirmé. Je veux être la meilleure skieuse, pas seulement la plus rapide. Je veux être la meilleure techniquement, je veux être plus forte, la plus régulière.»

L’histoire du sport raffole de ce genre d’ambitions. Le patineur de vitesse Eric Heiden fut le dernier athlète américain à collectionner cinq médailles d’or dans une même édition des Jeux d’hiver. C’était à Lake Placid en 1980.

Il faudra voir si une telle réussite se peut encore, une génération plus tard.

Autre phénomène: Klaebo

C’est aussi sur la neige qu’on pourrait assister à la révélation d’un autre phénomène. La bourrasque pourrait cette fois souffler depuis la Norvège avec une tempête au nom ardu à prononcer: Johannes Hoesflot Klaebo.

Les dizaines de milliers de spectateurs qui avaient assisté aux finales de la Coupe du monde de ski de fond sur les plaines d’Abraham, en mars 2017, ont fait la connaissance de la plus récente trouvaille sortie de la fabrique norvégienne. Sa série de huit victoires en neuf départs cette saison, autant dans des épreuves de distance que de sprint, nous a confirmé que ce jeune joyau d’à peine 21 ans n’est pas du toc.

«Ce gars-là, ce n’est pas une surprise. On savait qu’il s’en venait», a reconnu Alex Harvey au mois de décembre à propos de celui qui dominait à ce moment le classement général.

Klaebo s’est éclipsé du circuit après sa victoire du 17 décembre en annonçant qu’il renonçait à l’éprouvant Tour de ski, afin de mieux se préparer pour les Jeux.

Ça regarde mal pour la concurrence...