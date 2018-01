Descente aux enfers de Marion Bartoli: une relation amoureuse en cause

Après sa victoire surprise à Wimbledon en 2013, la joueuse de tennis française Marion Bartoli a connu une descente aux enfers, notamment à cause de la relation toxique avec son ancien amoureux.

«Il m’a mise plus bas que terre», a-t-elle confié au journal français L’Équipe, lundi, en qualifiant son ancien copain de «connard absolu».

«Quand j’ai arrêté ma carrière, j’étais la plus heureuse du monde. Puis, j’ai rencontré mon ancien mec, a-t-elle précisé. Il me disait que j’étais grosse. Tous les jours! Une fille mince dans la rue et c’était: "Tu as vu comme elle est belle?" Ça ne m’a pas aidée. [...] Je me suis laissé détruire, avaler par quelqu’un et je ne pensais pas que c’était possible.»

La Française de 33 ans, qui a pris sa retraite un mois après son sacre à Wimbledon, a mentionné qu’elle a beaucoup maigri lors de cette relation, ce qui a nui à son système immunitaire. Lors d’un voyage en Inde en février 2016, elle a contracté un violent virus qui l’a rendue très malade et méconnaissable, lui laissant seulement la peau sur les os.

«Ma vie est devenue un cauchemar. Je suis en train de dépérir, avait-elle alors dit en juillet 2016 à la chaîne britannique ITV. J'ai peur pour ma vie, je crains qu'un jour, mon coeur s'arrête.» Elle avait alors nié souffrir d’anorexie.

Le retour

Maintenant rétablie, Bartoli prépare son grand retour sur le circuit de la WTA prévu au printemps. Elle s’entraîne comme une forcenée au Centre National d’entraînement de la Fédération française de tennis à Paris.

«J'arrive à 9 h et je repars à 21 h. Je fais entre trois heures 30 minutes et quatre heures de tennis par jour, deux heures, deux heures et demie de physique, plus la "récup", les "kinés"», a-t-elle dit à «L’Équipe».

Elle a souligné que Serena Williams et l’ancienne championne Monica Seles lui ont fait parvenir des messages d’appui.

Bartoli a affirmé qu’elle ne veut pas d’un rôle de figurante, car elle vise les 30 premières places mondiales.

«J’ai besoin de me prouver que je suis en vie», a-t-elle dit au sujet de son retour.