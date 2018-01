Connor McDavid en a assez des reprises vidéo pour les hors-jeux

La vedette des Oilers d’Edmonton Connor McDavid veut que la Ligue nationale de hockey (LNH) mette fin aux reprises vidéo pour les hors-jeux.

Le jeune joueur de centre a exprimé cette opinion à la suite de la défaite de 2-1 des siens contre les Predators de Nashville, mardi soir. Durant le match, un but de Mark Letestu a été refusé aux Oilers en troisième période par les arbitres à la suite de la reprise vidéo demandée par l’entraîneur adverse (Peter Laviolette). Même s'il avait un pied derrière la ligne bleue, Jujhar Khaira avait commis un hors-jeu, car celui-ci ne touchait pas la glace.

«On devrait abolir cette règle. Nombre de décisions sont le résultat d’un millimètre, 45 secondes auparavant, et n’ont pas d’effet sur le but en tant que tel. C’est frustrant. C’est difficile de contester ce règlement maintenant parce que c’est évidemment un sujet délicat, car la décision a été en notre défaveur. Mais j’espère qu’ils y mettront fin», a-t-il mentionné en point de presse après la rencontre.

Punition

Selon le règlement, un entraîneur peut contester un but en exigeant une reprise vidéo concernant un possible hors-jeu en entrée de zone. Si l’équipe qui demande la reprise vidéo se trompe, elle écope d’une pénalité de deux minutes.

À la base, cette règle visait à éviter les erreurs d’arbitrage dans des cas flagrants de hors-jeu. Cependant, avec de gros plans détaillés, plusieurs buts ont été annulés pour quelques centimètres, dans des cas indétectables pour un arbitre et qui ne changent pas vraiment l’action sur la surface glacée. Aux yeux des dénigreurs de la reprise, cela prive également les spectateurs de certains buts qui sont somme toute légitimes.

De plus, grâce aux tablettes sur le banc et à d’autres outils technologiques, les entraîneurs qui contestent un but ne prennent pas un grand risque, puisqu’ils savent déjà s’il y a matière ou non à contestation. Finalement, toujours selon les gens défavorables à la reprise vidéo, celle-ci crée des pauses qui nuisent au rythme de la rencontre et au spectacle en général.