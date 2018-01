Clément Grenier serait sur le départ.

Selon le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, le milieu de terrain pourrait quitter le club dès cet hiver.

«Clément Grenier est un professionnel. C'est un bon joueur qui a revendiqué de partir, il a ouvert la porte, donc je n'ai pas de doute sur le fait qu'il trouve une solution avant la fin janvier», a indiqué Aulas en conférence de presse mercredi.

L’Impact a d’ailleurs le Français de 26 ans à l’œil. Il a déjà joué sous les ordres de l’entraîneur Rémi Garde à Lyon il y a quelques années.

Selon Vincent Destouches, analyste des matchs de l’Impact à TVA Sports, Grenier considère toujours la MLS comme une option réelle, mais sa priorité reste l’Europe.

«Sa priorité va à l'Europe, mais s'il ne trouve pas chaussure à son pied d'ici la fin du mercato là-bas, l’Impact aura un gros coup à jouer, grâce à Garde. Selon mes infos (et c'est fiable), il considère vraiment cette option», a-t-il écrit sur Twitter en réponse à une question d’un partisan.

Grenier? C'est possible. Sa priorité va à l'Europe, mais s'il ne trouve pas chaussure à son pied d'ici la fin du mercato là-bas, #IMFC aura un gros coup à jouer, grâce à Garde. Selon mes infos (et c'est fiable), il considère vraiment cette option.

Grenier considère la MLS. Et je ne dirais pas "back up", mais plutôt que ce n'est pas no1 sur sa liste pour l'instant. Garde l'a déjà contacté à l'automne, et je pense qu'il se montre patient à l'heure actuelle, car c'est le joueur qui a les cartes en main #IMFC