Cinq joueurs à surveiller en deuxième moitié de saison

Que ce soit en raison de blessures ou de contre-performances, ces cinq joueurs ont connu une première moitié de saison bien en deçà des attentes.

Compte tenu de leur talent, il serait cependant étonnant que cette méforme persiste durant l’entièreté de la saison. Voici donc cinq joueurs qui pourraient connaître une brillante deuxième moitié de saison 2017-2018 dans la LNH:

Max Pacioretty, Canadiens

À peu près rien ne fonctionne comme il se doit pour les Canadiens cette année, et cela inclut le jeu de leur capitaine. Généralement l’un des meneurs de l’équipe à l’attaque, Pacioretty n’a jamais été capable de trouver son rythme et cela est très apparent lorsque l’on consulte ses statistiques. Ayant marqué plus de 30 buts à ses quatre dernières saisons, le numéro 67 n’en a marqué que 10 après 42 parties. Il s’agit d’une remarquable sous-performance.

On peut citer la malchance au nombre des causes de ses insuccès. Dans la LNH, Pacioretty a toujours été un tireur, capable de trouver ses occasions, ce qui lui a permis de maintenir un pourcentage d’efficacité dans ses tirs de 11.9% au cours des six dernières années. Cette saison, l’Américain a vu ce taux baisser quasiment de moitié, à 6,1%. Et il n’y a pas de véritable explication pour cette chute précipitée. Il tire aussi souvent qu’avant, obtient le même nombre de chances de marquer à cinq contre cinq et pourtant, son taux d’efficacité dans ces conditions a baissé de 6,3%.

Il est raisonnable de croire que les vannes vont éventuellement s’ouvrir pour Pacioretty. Ça a peut-être déjà commencé. Il a marqué dans les deux derniers matchs de l’équipe ; c’était la deuxième fois seulement, cette saison, qu’il marquait dans deux rencontres consécutives. De toute façon, qu’il se remette à marquer ou non, il faudra garder l’œil sur lui en raison des multiples rumeurs de transaction le concernant.

Brad Marchand, Bruins

Peu d’équipes, incluant le Lightning, ont été capables de maintenir le rythme des Bruins dans le dernier quart de la présente saison. Le premier trio de l’équipe, formé de Marchand, Patrice Bergeron et David Pastrnak, a été au cœur de cette séquence de succès. Cette unité a fait des merveilles en défensive, notamment, se montrant efficace à cinq contre cinq, donnant à l’équipe un avantage comme peu de trios peuvent le faire. Ils ont aussi marqué pas mal de buts. Surtout Marchand, qui, même s’il n’obtient pas des masses de publicité, a été l’un des meilleurs marqueurs de la LNH depuis son retour d’une blessure à la fin novembre.

D’ailleurs, s’il appert que Nikita Kucherov se dirige tout droit vers un premier trophée Art-Ross, Marchand semble faire tout ce qu’il peut afin de réduire l’écart. Quand il est revenu au jeu le 29 novembre, il était 114e au classement des marqueurs avec une récolte de 15 points. Depuis, le joueur de 29 ans a empilé 25 points à ses 18 derniers matchs et le voilà maintenant au 24e rang des pointeurs.

Si jamais Marchand parvient à maintenir un tel rythme jusqu’à la fin de la saison, il terminera celle-ci avec plus de 90 points. Cela pourrait bien le remettre au cœur de la course au Art-Ross... et peut-être en nomination pour le Hart!

Sidney Crosby, Penguins

De son propre aveu, Crosby estime ne pas être un joueur étoile cette saison. Il a même affirmé, lundi, qu’il ne méritait pas d’être invité au match des étoiles. Et il faut le souligner, Crosby n’a pas connu une première moitié de saison à la hauteur de ses standards habituels. À ses 41 premiers matchs de la campagne, le capitaine des Penguins n’avait cumulé «que» 36 points. Malheureusement pour les défenseurs qui l’affronteront d’ici la fin de l’année, Crosby n’a aucunement l’intention de rester sous la barre du point par match. D’ailleurs, il a obtenu pas moins de sept points à ses deux derniers matchs!

Depuis la fin du premier quart de la saison, Crosby a obtenu neuf buts et 28 points, et il n’y a que huit joueurs qui ont obtenu plus de points que lui depuis le 16 novembre. De plus, Crosby est traditionnellement excellent en deuxième moitié de saison. Selon «Hockey Reference», personne n’a autant obtenu de points en deuxième moitié de saison que Crosby au cours des quatre dernières campagnes.

Après deux Coupes Stanley consécutives, les Penguins sont actuellement en voie de rater les séries. Il serait étonnant que Crosby laisse cela se produire sans se battre. Attendons-nous à une grosse fin de saison de sa part.

Ryan Getzlaf, Ducks

Avant même la fin du premier mois de la saison, les blessures avaient déjà sérieusement affecté la campagne des Ducks. L’une des plus dévastatrices est celle subie par le capitaine Ryan Getzlaf. Blessé au visage le 29 octobre, le gros attaquant n’est revenu au jeu que le 11 décembre. Ce soir-là, les Hurricanes ont réussi à blanchir Getzlaf. Mais depuis, les autres adversaires des Ducks n’ont pas eu la même chance.

Depuis son retour au jeu, Getzlaf a obtenu trois buts et 17 points. Seulement cinq joueurs ont obtenu plus de points que lui durant cette période. Getzlaf a été dominant dans toutes les facettes du jeu pour les Ducks et il ne montre aucun signe de ralentissement.

Le retour à la santé de plusieurs autres joueurs des Ducks aidera aussi Getzlaf à conserver ce rythme. Anaheim est présentement à l’écart des places donnant accès aux séries, mais avec une formation en santé et un Getzlaf au sommet de son art, il y a lieu de croire qu’ils seront au plus fort de la course aux éliminatoires avant longtemps.

Ben Bishop, Stars

Parfois, un gardien peut mettre du temps à s’habituer à un nouvel environnement. Il semble bien que Bishop, obtenu par les Stars l’été dernier afin de doter l’équipe d’un vrai gardien numéro un, a connu ce genre d’ennuis. Après le premier quart de la saison, le longiligne portier avait cumulé une fiche de 8-6-0 avec un pourcentage d’arrêt de .904. On s’attendait à beaucoup plus de sa part. Mais après ce départ difficile, Bishop s’est mis au travail et ses chiffres, depuis, sont impressionnants.

Depuis le 21 novembre, le cerbère de 31 ans a maintenu un dossier de 11-5-0 mais surtout, il a cumulé les arrêts à un rythme plus soutenu. Non, il n’a pas été sauvé par l’attaque de son équipe. Seulement six gardiens ont cumulé un pourcentage d’arrêt plus élevé que le .928 de Bishop depuis la mi-novembre. Mieux encore, son jeu continue à s’améliorer. En huit matchs depuis le 19 décembre, son pourcentage d’arrêt n’est jamais tombé sous le .900, et ne s’est situé sous le .920 qu’à deux reprises. Ce n’est pas un mystère s’il n’a subi que deux défaites durant cette période.

Son jeu est crucial pour les Stars. Le fait qu’il retrouve son aplomb devrait aider l’équipe à grimper au classement. Dallas se retrouve à quatre points des Blues, qui occupent le troisième rang dans la section Centrale. Si Bishop continue sur la lancée et que l’attaque continue à produire, il n’est pas impensable de voir l’équipe se battre pour la première place de la section d’ici la fin de la saison régulière.

Pour consulter l'article original du «Hockey News», c'est ici.