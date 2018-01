Cinq équipes à suivre en deuxième moitié de saison

Voici cinq équipes dont le sort est incertain d’ici la fin de la saison régulière. Certaines ne sont pas dans le portrait des séries éliminatoires, mais sont en forme, d’autres risquent de perdre leur place. Finalement, il y a celles qui pourraient être des aspirants avec quelques additions.

Penguins de Pittsburgh

Les Penguins montrent la plus longue séquence active de présences en séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey (LNH), avec 11. Ils sont présentement dans la lutte avec les Hurricanes de la Caroline et les Flyers de Philadelphie.

Le directeur général Jim Rutherford a fait réagir en faisant deux transactions avant le gel de la période des fêtes. Il a acquis le vétéran gardien Michael Leighton et l’arrière Jamie Oleksiak. Il n’y a aucune raison de croire qu’il ne bougera pas à l’approche de la date limite des transactions.

La bonne nouvelle est que malgré des résultats mitigés au cours des 10 derniers matchs, soit une fiche de 5-5, les deux catalyseurs offensifs se sont mis en marche. Evgeni Malkin a 10 buts et 21 points à ses 18 dernières sorties, tandis que Sidney Crosby a un point par match au cours de cette même séquence.

Si Matt Murray peut retrouver la forme et que Rutherford peut effectuer quelques échanges, les champions en titre de la Coupe Stanley seront des séries.

Blackhawks de Chicago

Les Penguins montrent la plus longue séquence, mais les Blackhawks ont pris part au tournoi printanier au cours des neuf dernières années.

Même si le tout semblait être le dernier des soucis de l’équipe en entamant la saison, il semble que ce ne soit pas un défenseur qui manque, mais bien un marqueur pour aider à décrocher la victoire dans les matchs serrés.

S’ils montrent le 11e meilleur rendement en attaque et le 13e en défense depuis le début de la campagne, les Blackhawks éprouvent des difficultés à remporter les parties chaudement disputées. À 12 reprises, ils ont tiré plus que leurs adversaires dans un match sans parvenir à gagner.

Tous les points au classement seront importants puisque toutes les équipes de la section Centrale sont dans le portrait des éliminatoires ou ne revendiquent qu’un point de retard.

Ducks d’Anaheim

Après une demi-saison, les Ducks ne sont toujours pas totalement en santé, Patrick Eaves étant toujours blessé. Le retour des Ryan Getzlaf, Corey Perry, Ryan Kesler, Hampus Lindholm, Rickard Rakell et Jakob Silfverberg aide toutefois l’équipe à grimper au classement.

Le plus gros morceau pour le club est certainement Getzlaf, qui a marqué trois buts et amassé 17 points depuis son retour le 11 décembre, soit plus que quiconque.

Depuis le 1er décembre, les Ducks montrent un dossier de 8-5-5, et sont maintenant tout près d’une place parmi les équipes repêchées dans l’Association de l’Ouest.

Bruins de Boston

En parlant de revirement de situation: après une fiche de 6-7-4 en début de saison, les Bruins n’ont perdu que trois fois en temps réglementaire à leurs 20 dernières sorties.

Depuis le 16 novembre, date où le vent a tourné pour Boston, le club montre le troisième plus haut total de buts marqués (83) et le plus bas pour les filets encaissés (46). Le trio composé de Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak est particulièrement dominant chaque soir.

Le joueur le plus important est toutefois le gardien Tuukka Rask. Depuis la mi-novembre, il montre pour sa part un dossier de 11-1-2 avec un taux d’efficacité impressionnant de ,939. Aucun gardien partant n’a fait mieux.

Jets de Winnipeg

La blessure subie par le premier centre de l’équipe Mark Scheifele, qui devrait le garder à l’écart jusqu’au mois de février, semblait être un scénario catastrophique pour les Jets. La formation a toutefois remporté quatre de ses cinq matchs en son absence.

Ce qui est impressionnant, c’est que l’équipe n’est plus unidimensionnelle. L’année dernière, l’attaque fonctionnait, mais l’aspect défensif était problématique. Cette saison, les Jets ont le quatrième meilleur rendement offensif en plus de montrer un jeu défensif dans le top 10, en partie grâce au gardien Connor Hellebuyck.

Que fera le DG Kevin Cheveldayoff pour pousser son équipe vers le sommet?